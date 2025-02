Prévias do Carnaval de Bezerros animam foliões neste domingo (16)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A contagem regressiva para o Carnaval dos Papangus 2025 segue a todo vapor, e os foliões já podem sentir o clima da festa nas tradicionais prévias carnavalescas promovidas pela Prefeitura de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

Neste domingo (16), a Praça São Sebastião será palco de mais um encontro festivo, a partir das 15h, com a participação da orquestra de frevo e pagode. Após a concentração, a animação segue pelas ruas da cidade e termina na Praça da Bandeira.

As prévias começaram no dia 02 de fevereiro e fazem parte da programação de aquecimento para o Carnaval dos Papangus, um dos mais tradicionais do interior de Pernambuco.

A festa, conhecida por seu colorido e irreverência, deve reunir cerca de 600 mil foliões e movimentar mais de R$ 10 milhões na economia local durante os dias de festa.

Grandes atrações no Carnaval dos Papangus 2025



A edição deste ano do Carnaval de Bezerros contará com um grande time de atrações regionais e nacionais, incluindo nomes de peso como Xand Avião, Elba Ramalho, Dilsinho, Felipe Amorim, O Conde, Morganna Bernardo, Lady Falcão, Michel Diniz, Henrique Barbosa e Ciel Santos.

Além da programação musical, o carnaval contará com seis polos de animação, distribuídos estrategicamente pelas principais ruas da cidade: Polo Lucas Cardoso (QG do Frevo), Polo Mestre J. Borges (Cultural), Polo Mestre Lula Vassoureiro (Centenária), Polo Ronaldo Souto Maior (São Sebastião), Polo Zezé e Zezita (Forró do Papangu) e Polo Malvina Souto Maior (Espaço do Frevo).

A tradição dos Papangus



O Carnaval dos Papangus tem suas raízes em uma brincadeira que surgiu no início dos anos 1900. Na época, um grupo de amigos decidiu sair às ruas vestindo trajes improvisados e máscaras, escondendo suas identidades para tornar a folia mais misteriosa. Eles percorriam as casas pedindo angu de milho, e as crianças, ao vê-los, corriam avisando: “Lá vêm os papa-angu!”.

Com o tempo, a tradição se fortaleceu e fez de Bezerros a terra oficial dos Papangus, atraindo visitantes de todo o Brasil e do mundo. O personagem Papangu foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, eternizando-se em fantasias, xilogravuras, músicas e adereços que representam a riqueza cultural da cidade.



