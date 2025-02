Alcione interrompe show no Recife ao passar mal duas vezes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com assessoria do evento, Marrom se recuperou e foi encaminhada ao hotel onde está hospedada. No local, foi atendida por paramédicos

A cantora Alcione, 77 anos, uma das estrelas da noite da prévia carnavalesca Enquanto Isso na Sala de Justiça, no Recife, interrompeu show ao passar mal no palco, na noite desta sexta-feira.

De acordo com a assessoria de comunicação do evento, no Centro de Convenções de Pernambuco, Marrom se recuperou nos camarins e aproveitou para tirar foto com Liniker, que subiu ao palco logo depois.

Alcione conversa no camarim com Liniker após se recuperar do desconforto, no camarim - Pri Melo/Cortesia

Show de Alcione

A sambista iniciou a apresentação emocionada, dizendo que estava com saudades do Recife. Após algumas músicas, sentiu desconforto e precisou parar.

Foi ao camarim, trocou a roupa e retornou ao palco para seguir a apresentação. Mas, após alguns minutos, voltou a se sentir mal e deixou novamente o palco, andando.

Atendimento no camarim

Nos bastidores, foi atendida por uma equipe de paramédicos no local por precaução e voltou a fica bem, de acordo com a assessoria.

Logo em seguida, seguiu para o hotel onde está hospedada, conforme informação da assessoria de comunicação.

Enquanto Isso na Sala de Justiça

Além de Alcione e Liniker, também estão entre as atrações da edição deste ano BaianaSystem, Orquestra de Bolso, Sambadeiras e DJs.

A prévia é uma das mais tradicionais do Recife e faz referência a super-heróis.

Alcione cantou várias músicas apesar do ocorrido