Show gratuito em tributo a Alcione na programação do Dia da Mulher no RioMar Recife

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o RioMar preparou um evento especial para celebrar as mulheres com homenagem a Alcione em programação

No Dia Interncaional da Mulher, 8 de março, o shopping RioMar Recife preparou uma programação especial, com um tributo à Alcione para públicos de diversas gerações.

Alcione será homenageada com um repertório repleto de sucessos da diva do samba nacional no show de Telmo Santiago.

A apresentação acontece no dia 8 de março, às 19h, no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3. O acesso é gratuito.

Para o show no Dia da Mulher do RioMar Recife, o repertório traz clássicos como “Meu Vício é Você”, “Você me vira a cabeça”, “Meu ébano”, “Estranha loucura”, entre outras.

A cantora Alcione faz parte da trajetória de Telmo Santiago, que, em 2014, marcou o início da sua carreira solo com a gravação de um CD em tributo a rainha do samba, com o projeto Telmo Santiago Canta Alcione. Na ocasião, ele teve a oportunidade de dividir o palco com a sambista.

