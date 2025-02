Prévias carnavalescas agitaram o domingo no Recife e em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para o folião que não vê a hora de chegar o Carnaval 2025, o que não faltaram neste domingo (16) foram opções de prévias carnavalescas para já ir aquecendo antes da maior festa popular do mundo.

Pela manhã, no Centro do Recife, ocorreu a segunda edição da Corrida do Galo, que atraiu cerca de 12 mil pessoas – entre corredores inscritos, não inscritos ou mesmo espectadores. A largada, na Avenida Guararapes, ocorreu, pontualmente, às 6h e o percurso, semelhantes ao do desfile do Galo, passou pela Avenida Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul e Forte das Cinco Pontas, regressando para o local de partida.

"A exemplo do que vivenciamos ano passado, na estreia, já esperávamos que seria sucesso, mas confesso que ele foi ainda mais do que a gente imaginava. Um público gigantesco e uma competição unida a muita alegria, fantasia e música”, comemora Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo.

II Corrida do Galo agitou a manhã do domingo (16) - Genival Paparazzi / divulgação Irreverência e fantasias dos corredores/foliões na II Corrida do Galo - Genival Paparazzi / divulgação

Ao final da competição e das premiações, o público permaneceu na Avenida Guararapes para conferir os shows em um trio elétrico com as atrações de Maestro Forró, Cíntia Barros e o cantor carioca Toni Garrido, que agitaram os corredores/foliões com suas performances musicais. “A Guararapes ferveu. Toni, inclusive, desceu do trio, mais de uma vez, para cantar junto ao público. A energia foi lá em cima, choveu um pouco e isso animou ainda mais a galera”, festejou Guilherme Menezes.

Também na região central do Recife, mas na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, foi a vez do Aurora dos Carnavais colorir as ruas em sua 26ª edição. A concentração aconteceu no Monumento Tortura Nunca Mais e, de lá, 13 blocos líricos e seus estandartes mostraram toda a beleza do Carnaval recifense. Desfilaram os blocos: Verde Linho; Flor do Eucalipto; Magia Lírica; Das Flores; Flores do Capibaribe; Ilusões; Boêmios da Boa Vista; Com Você no Coração; Seresteiros de Salgadinho; Flores do Paulista; Utopia e Paixão; Amantes das Flores; Cordas e Retalhos.

"O Aurora dos Carnavais é lindo. Acho romântico e sinto saudades dos primeiros desfiles do bloco, sempre com muita marchinha, maracatus e bastante alegria. É de arrepiar. Mostra que o melhor Carnaval do Mundo é aqui no Recife", disse a foliã Rejane Pereira.

Em Olinda

Fundado em 2008, as Sambadeiras (Samba nas Ladeiras) coloriu as ladeiras de Olinda de lilás, na tarde deste domingo (16), e trazendo muita energia com a batucada da bateria feminina. O bloco saiu da ladeira da Misericórdia arrastando milhares de foliões, percorrendo as ruas do centro histórico até formar uma concentração em frente à Prefeitura.

Bloco Sambadeiras coloriu as ladeiras de Olinda de lilás - Reprodução do Instagram Bloco Sambadeiras coloriu as ladeiras de Olinda de lilás - Reprodução do Instagram

"Nada melhor do que sair com o bloco na ladeira mais expressiva de Olinda, que é a ladeira da Misericórdia, para a gente trazer o nosso samba, que é o samba representado por mulheres, pela força e pela história de cada uma delas", disse Julieta Mergulhão, presidente das Sambadeiras. "No nosso bloco, a energia coletiva é essencial para criar um espaço seguro, onde a alegria e a liberdade de expressão podem florescer sem medo de assédio ou violência. Que seja um Carnaval onde todas as mulheres possam se sentir seguras, um carnaval de mais sororidade e que possamos ser uma rede de apoio uma das outras", complementou.