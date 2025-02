Garanhuns Jazz Festival terá Lobão, Paulo Miklos e tributo a Reginaldo Rossi; confira programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação gratuita ocorre nos mesmos dias do Carnaval e também terá Claudette King, filha do lendário B.B. King, Stanley Jordan, Léo Jaime e mais

Enquanto o Carnaval de Pernambuco arrasta multidões pelo calor das ruas e ladeiras, o Garanhuns Jazz Festival (GJF) oferece, no Agreste, uma alternativa em clima ameno para quem busca outros gêneros musicais.

A programação gratuita ocorre de 1 a 4 de março, reunindo nomes nacionais e internacionais do jazz e do blues, além de rock e MPB.

A curadoria de Giovanni Papaleo buscou trazer uma mistura de ritmos, indo desde o jazz tradicional até fusões de ritmos regionais, como baião e o forró.

Atrações

Entre as atrações confirmadas estão Stanley Jordan, destacado guitarristas de jazz, e Claudette King, filha do lendário B.B. King, que vai se apresentar ao lado do guitarrista mineiro Bruno Marques.

Outros nomes são Diego Figueiredo, violonista e guitarrista brasileiro que faz carreira nos EUA e cujo trabalho abrange o jazz, o blues e a bossa nova; e Igor Prado, guitarrista e cantor brasileiro de blues, soul e funk; e Lo Steele, cantora, compositora, poetisa e atriz nascida em Portland, Oregon, nos EUA.

O GJF também diversifica a grade abrindo espaço para outros ritmos, trazendo nomes como Lobão, Paulo Miklos e Léo Jaime.

Mais destaques

Entre os destaques da edição está um tributo a Jô Soares, com participação de integrantes da banda que acompanhava o programa, como Derico Sciotti e Chico Oliveira, o Chiquinho, e o inédito tributo a Reginaldo Rossi em Blues, que promete uma releitura única do "Rei do Brega" em ritmo de blues, o mais novo projeto da Uptown Band.

As bandas Vintage Pepper e Clube do Jazz de Maceió também prometem novidades para o festival. Uma convocatória realizada pela Prefeitura de Garanhuns também garantiu os shows de artistas locais da cidade.

Novidades

Um detalhe interessante da edição é que os shows oficiais acabarão mais cedo, criando condições para jam sessions nos bares e restaurantes locais, como o Cantinho da Macaxeira e o Chalé.

Também haverá o retorno dos sorteios de prêmios especiais, como bateria, guitarra e outros itens musicais. Para concorrer, será necessário trocar 1 kg de alimento não perecível por uma ficha de sorteio. Todos os alimentos arrecadados serão doados a instituições de caridade, reforçando o papel social do festival.

Imagem do Garanhuns Jazz Festival em 2024 - DIVULGAÇÃO

Além disso, um artista plástico pintará uma tela ao vivo todas as noites do evento. As obras, criadas em tempo real, serão sorteadas ao final de cada noite, unindo música e artes visuais em um espetáculo único.

Em breve, também será anunciada a programação das oficinas gratuitas de música, oportunidade para participantes de todas as idades aprenderem e se conectarem com os músicos.

Histórico

Criado em 2008, o Garanhuns Jazz Festival foi inspirado em outros festivais internacionais, como o Montreux Jazz Festival, na Suíça, mas com identidade que dialoga com a cultura local da "Suíça Pernambucana", como é conhecida Garanhuns.

O evento já recebeu artistas como Flora Purim e Airto Moreira, Omar Coleman, Victor Biglione, Lorenzo Thompson, Adriano Grineberg, Billy Cobham, Willie Walker (EUA) e Demetria Taylor, entre muitos outros.

Imagem do Garanhuns Jazz Festival em 2024 - DIVULGAÇÃO

Vale ressaltar que o festival passou cinco anos em Gravatá, outro município do Agreste, de 2015 e 2020. Após a pandemia, em 2023, ele voltou a Garanhuns.

A produção é da Promundo, de Jackson Rocha Jr. "A cada edição, buscamos trazer novidades e surpreender o público, mantendo sempre o alto padrão que o festival conquistou ao longo dos anos", diz o produtor.

"O Garanhuns Jazz Festival coloca nossa cidade no mapa cultural do país, fortalece a economia local e promove turismo. É um evento que une tradição e inovação, e estamos felizes em receber artistas de tão alto nível mais uma vez", diz o prefeito Sivaldo Albino.

Confira destaques do Garanhuns Jazz Festival:

Sábado (1º/03)

Abertura com Salomão Miranda

Vintage Pepper

Apresentação de Gui Schwab e Léo Jaime

Domingo (02/03)

Abertura com Joanatan Richard, com Paulo Valvulados e Fábio Aladdin;

Tributo a Jô Soares com Derico Sciotti, Diego Figueiredo e Chico Oliveira

Clube do Jazz de Maceió

Lobão

Segunda-feira (03/03)

Abertura com Baião Di Três, com João Netto, Pabllo Moreno e Ivanar Nunes

Igor Prado e Lo Steele

duo Diego Figueiredo

Stanley Jordan

Terça (04/03)

Encerramento com o tributo a Reginaldo Rossi em blues, com a Uptwon Band

Marília Ferro

Paty Carlos

Diego Albuquerque

Bruno Marques e Claudette King

Paulo Miklos