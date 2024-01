Garanhuns Jazz Festival 2024 divulga programação com Gilson Peranzzetta, Marcel Powell, André Youssef e mais; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento será realizado no período de 10 a 13 de fevereiro, reunindo diversas atrações do jazz, blues e da música instrumental

Após ressurgir de um hiato de oito anos, em 2023, o Garanhuns Jazz Festival está garantido no ano de 2024 e já divulgou a sua programação. O evento, realizado durante o período do Carnaval, ocorre de 10 a 13 de fevereiro, reunindo expoentes do jazz, blues e da música instrumental de todo o Brasil.



A programação anunciada pela Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, conta com shows gratuitos, na Praça Mestre Dominguinhos, e a participação de mais de 40 artistas, incluindo uma atração internacional: a norte-americana Laretha Weathersby.

A programação contempla artistas do erudito e cultura popular. Entre os vários nomes que compõem a grade estão: Gilson Peranzzetta (RJ), Marcel Powell (RJ), Nasi (SP) - Vocalista do Ira!, André Youssef (SP), George Israel (RJ), Roberta Campos (RJ), Cláudio Infante (RJ), Serial Funkers (SP), Leo Gandelman (RJ), Uptown Band (PE), Ivan Barreto (RJ) – Vencedor do The Voice Brasil 2023 e Bruno Marques (MG).

Retomada

Em 2023, o retorno do evento deu a Garanhuns ao posto de cidade com maior percentual de crescimento de turistas durante o período carnavalesco, de acordo com levantamento realizado pelo Setor de Estudos e Pesquisas da Secretaria de Turismo (Setur) e Empetur.

"Nossa gestão sempre acreditou e investiu no potencial que tem o Garanhuns Jazz Festival, como um evento importante para quem procura uma alternativa ao carnaval tradicional de Pernambuco. Temos a certeza de que não será diferente neste ano e vamos poder promover uma edição ainda maior, com grande adesão do público que vem de todos os locais do Brasil", destacou diz o prefeito Sivaldo Albino.

Curadoria

"Nós da Secretaria de Cultura tivemos várias reuniões de alinhamento com a participação de Giovanni Papaléo, que é responsável pela curadoria e produção deste grande evento. Assim conseguimos fechar uma grade de programação que sem dúvidas vai agradar bastante o público do jazz, mas também de outros ritmos", diz a secretária de Cultura, Sandra Albino.



"Também gostaria de destacar a importante participação de músicos e bandas de Garanhuns, que foram selecionadas por meio de edital convocatório, com mais de 100 inscritos", completa.

Realizado pela Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, o evento conta ainda com a curadoria de Giovanni Papaléo Produções Musicais, produção executiva da empresa Promundo e apoio do Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secult-PE e Fundarpe.

Confira a programação completa do Garanhuns Jazz Festival 2024:

Sábado (10/02)



20h - Noite do Chorinho: Gilson Peranzzetta (RJ) & Marcel Powell (RJ), com Betto do Bandolim (PE), Bozó Sete Cordas (PE), Valéria Santos (PE) e Bruno Fonseca (PE)

21h30min - Nasi (SP) (Vocalista do Ira!) com André Youssef (SP) e Rodrigo Morcego Trio (PE)

23h - George Israel (RJ) e Roberta Campos (RJ) cantam Kid Abelha com Cláudio Infante (RJ)

Nos intervalos dos shows: Mobile Jazz Band de Garanhuns

Domingo (11/02)

19h - Gilson Peranzzetta (RJ) & Marcel Powell (RJ) (Tributo a Sebastião Tapajós)

20h30min - Vintage Pepper (PE) e Jefferson Gonçalves (RJ)

22h - Os Valvulados (PE) e Marília Ferro (PE)

23h30min - Serial Funkers (SP)

Segunda-feira (12/02)

19h- BasSax (PE) toca Sinatra e Jobim com Paty Carlos (PE)

20h30min -Tributo a Miles Davis com o Clube do Jazz de Maceió (AL)

22h - Leo Gandelman (RJ) e Claudio Infante (RJ)

23h30min - Uptown Band (PE) convida Ivan Barreto (RJ) (Vencedor do The Voice Brasil 2023), com Duo Naipe Metais (PE)

Terça-feira (13/02)

19h - Fábio Aladdin Trio (PE) e Karla Cybele (PE)

20h30min - Guitar Night em Tributo a Greg Wilson: com Eric Assmar (BA), Diego Albuquerque (PE), Igor Prado (SP), Joanatan Richard (PE), Bruno Marques (MG), Omar Coleman (USA), Olegário Lucena (PE)

22h - Bruno Marques (MG) e Laretha Weathersby (USA)

23h30min - Tributo a Ray Charles com Ivan Barreto (RJ) (Vencedor do The Voice Brasil 2023) e Serial Funkers (SP)