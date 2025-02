Concurso escolhe o Rei e Rainha do Carnaval da Pessoa com Deficiência 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A quarta edição concurso para eleição do Rei e Rainha do Carnaval da Pessoa com Deficiência 2025 do Recife foi realizada neste sábado (22). Neste ano, a escolha ocorreu junto ao projeto Praia Sem Barreiras, na praia de Boa Viagem.

A nova Rainha é Edilene Ferreira, de 31 anos, e o novo Rei, Ivan Soares. Cada um recebeu o prêmio de R$ 5 mil pelo título.

“Estou muito feliz, eu adoro dançar”, comentou a Rainha logo após a coroação. “Está tudo muito bonito e organizado”, disse o Rei, comemorando.

Rainha do Carnaval da Pessoa com Deficiência 2025 - Helia Scheppa/PCR

O concurso é promovido desde 2014 pela Gerência da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, da Prefeitura do Recife. O objetivo é conscientizar a sociedade e inserir as pessoas com deficiência nos festejos de momo.

Leia Também Recife divulga artistas escolhidos em votação popular para se apresentar em polos descentralizados do Carnaval

Neste sábado, além do banho de mar assistido do Praia Sem Barreiras, o evento contou com apresentação das orquestras de frevo Luzes da Folia e Som de Pernambuco.

"O que a gente quer é mostrar que a nossa cidade está preparada para todos e todas. Um carnaval tão democrático também é o carnaval da acessibilidade”, declarou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

"Nesse evento, celebramos a inclusão, a cultura e a alegria contagiante do Carnaval. O Praia sem Barreiras nos enche de orgulho e, por meio dele, reafirmamos o nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, acrescentou Adriane Mendes, gerente de Governança Social e Ambiental da Uninassau, entidade parceira da prefeitura na execução do Praia sem Barreiras.