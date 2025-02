'Frevo precisa de união para ter força', diz Romero Ferro, que lançou disco com 'pegada pop' do ritmo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No esforço contínuo de reafirmar o frevo como uma "música para o ano todo", desafiando a sazonalidade do Carnaval, o cantor Romero Ferro lança "Frevália" (2024), um álbum inteiramente dedicado ao ritmo.

A proposta do disco é unir as diversas vertentes do frevo à sonoridade pop, ampliando possibilidades e alcançando novos públicos.



Natural de Garanhuns, no Agreste pernambucano, Ferro também buscou expandir a territorialidade do gênero ao estabelecer parcerias com artistas de diferentes Estados.

Colaborações

Entre as colaborações, destacam-se Daniela Mercury, em "Banho de Cheiro", clássico composto por Carlos Fernando; Fafá de Belém, em "Frevinho", composição de Moreno Veloso e Thais Gulin; e Gaby Amarantos, com quem divide uma versão de "Em Plena Lua de Mel", canção que concorre como Melhor Canção Popular no Prêmio da Música Brasileira 2024.

O álbum também conta com colaborações de conterrâneos, como Lia de Itamaracá, que grava seu primeiro frevo em "Frevo da Saudade", de Aldemar Paiva e Nelson Ferreira.

"Listei 20 artistas para parcerias, considerando que dez não iriam querer participar. Porém, todos os 20 toparam e, a partir disso, tivemos que ajustar as agendas de lançamento", revela Romero em entrevista ao JC.



"A Daniela Mercury topou imediatamente. Quando a encontrei depois, ela disse que fazia tempo que não tocava frevo em shows e que iria voltar, pois esse é um ritmo muito forte. Ele traz muita coisa misturada", compartilha o cantor.



"Fui percebendo que esse projeto precisava agregar e transformar, com pequenos movimentos que fui fazendo, de guerrilha mesmo, pois sou um artista independente. Queria eu ter um enorme capital para investir no frevo, mas estamos ativando o que podemos e colhendo resultados lindos", reflete.

Origens do projeto



Imagem do cantor Romero Ferro, que lançou álbum 'Frevália' - UHGO/DIVULGAÇÃO

O Frevália surgiu como um projeto em 2016, com shows que inseriam o frevo em um contexto mais pop. "Nunca de forma alguma apagando o que o frevo já é, nem todas as expressões que ele tem", frisa Ferro.



"Eu proponho uma nova forma de pensar, pois sou de outra geração, tenho outras referências, com outros recortes. Estava com essa vontade dentro do meu coração. Começou como show, foi se fortalecendo e ocupando espaços, como programas de TV. Percebi que era um projeto imenso e decidi focar em outros trabalhos, como o álbum 'FERRO' (2019)", recorda.

Em 2023, o cantor sentiu que era o momento certo para retomar a iniciativa. O primeiro volume do disco foi lançado em fevereiro de 2024, com a segunda parte chegando em maio do mesmo ano.



Desafio de manter o frevo vivo

Imagem do cantor Romero Ferro, que lançou álbum 'Frevália' - UHGO/DIVULGAÇÃO

Mais do que um projeto musical, Frevália busca abrir espaço para o frevo no cenário contemporâneo. "Onde quer que eu chegue e fale que tenho um projeto de frevo, todos ficam maravilhados. Ao mesmo tempo, não há espaço em playlists, festivais ou programas de TV. Quando retomei o Frevália, comecei a brigar por isso", pontua Romero.

"Ao lançar o álbum, quis abrir essa discussão, tanto entre artistas quanto entre o público. Trago colaborações de diversos lugares justamente para mostrar que a narrativa do frevo pode se misturar com outras histórias e com a minha própria", afirma.

O cantor também enfatiza que evita referências diretas ao Carnaval nas letras, reforçando a ideia do frevo como uma sonoridade que transcende a folia.

"Não temos uma estrutura para que o ritmo cresça, apesar de haver pessoas que investem no frevo de forma ativa. Precisamos de um movimento com mais união, para termos força. Somos pequenos diante do mercado gigante. Se o frevo tivesse um aporte significativo, não duvido que estivesse em uma trilha de novela ou em uma grande playlist. Isso precisa vir dos artistas, dos investidores, dos festivais", defende.

"O importante é que mais pessoas em Pernambuco estão se propondo a lançar novidades dentro do frevo. Isso é fundamental, pois ninguém faz um movimento sozinho", conclui.

Agenda

Romero Ferro levará o Frevália para diversos palcos durante a temporada carnavalesca. Ele se apresenta no Marco Zero durante o show de Marron Brasileiro, na abertura do Carnaval do Recife, e segue com shows no Pátio de São Pedro (28/02), Galo da Madrugada (01/03), Brasília (02/03), Polo do Carmo, em Olinda (03/03) e Galo da Madrugada de São Paulo (04/03).