Bairro do Recife tem Encontro de Caboclinhos e Tribos Indígenas nesta terça-feira (25)

Um grande Encontro de Caboclinhos e Tribos Indígenas vai encher o Bairro do Recife de penas, cores e ritmos no fim da tarde desta terça-feira (25). A partir das 17h, 24 agremiações seguirão em cortejo da Avenida Rio Branco até a Praça do Arsenal.

“Esse encontro de tribos indígenas e caboclinhos é muito importante para a gente. Trata-se de um momento muito esperado, porque é quando a gente se reúne para celebrar a nossa tradição. A preparação está sendo feita há meses, vamos levar a nossa cultura para o povo pernambucano, para o povo recifense”, contou Érica Fernanda Torres.

Ela é uma das diretoras do Tribo de Caboclinhos Tupi, grupo fundado em 1938 pelo seu avô, Valdemar Souza de Oliveira, no bairro Tejipió, e que vai fazer parte do encontro.

A Tribo de Caboclinhos Tupi é Patrimônio Vivo do Recife desde dezembro de 2023. O grupo está sediado no bairro da Mangueira e conta com 150 integrantes, que celebram as tradições dos povos originários do Brasil.

Encontro de caboclinhos e tribos indígenas traz a força da cultura popular para o carnaval do Recife - Divulgação/Marlon Diego/PCR

A Tribo Indígena Tapirapé também marcará presença no Bairro do Recife nesta terça. A agremiação é Patrimônio Vivo do Recife desde dezembro de 2024.

Fundada em 1957, no bairro de Afogados, pelos amigos João, Arlindo e Jair, surgiu a partir da descendência da Tribo Tabajara, a agremiação é uma das mais representativas do folguedo dos Caboclinhos e Tribos Indígenas do Recife.

Com sede na comunidade do Alto José do Pinho, no Bairro de Casa Amarela, congrega 145 componentes, divididos em leques, baque, porta estandarte, cacique, rei, rainha, entre outros personagens.

“Após muita luta, a Tribo Indígena Tapirapé conquistou o título de Patrimônio Vivo do Recife. Seguiremos firmes para manter viva a cultura popular”, comentou a presidenta Tânia Lima, ansiosa para o encontro desta terça.

Agremiações que se apresentam nesta terça

Confira as agremiações que marcarão presença no encontro:

TRIBO ÍNDIOS UBIRAJARA

A TRIBO TAQUARACI

ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLINHOS ÍNDIO BRASILEIRO

CABOCLINHO FLECHA NEGRA DA TRIBO TRUKA

CABOCLINHO CAETÉS DE CAMARAGIBE

CABOCLINHO TRUKA

TRIBO CABOCLINHO URUBÁ

CABOCLINHO CAETÉS DE RECIFE

O CLUBE DOS ÍNDIOS PAPO AMARELO

TRIBO ARAPAHOS

TRIBO DE ÍNDIO TUPINIQUINS

TRIBO INDIGENA CABOCLO TAYGUARA

TRIBO INDIGENA FLEXA NEGRA DO RECIFE

TRIBO INDIGENA ONÇA NEGRA

TRIBO INDIGENA TAPIRAPÉ

TRIBO TRIBOGÉ

TRIBO TUPI GUARANI DE CAMARAGIBE

TRIBO INDIGINA ÔURUBÁ

ÍNDIO CANINDÉ BRASILEIRO DE ITAQUITINGA

CABOCLINHO DOS COITÉS DE TRACUNHAÉM

TRIBO DE CABOCLINHOS TUPI

TRIBO INDÍGENA CARIJÓS

CLUBE INDÍGENA CANINDÉ

CABOCLINHO TAPERAGUAZES

