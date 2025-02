Jaboatão dos Guararapes divulga serviços ofertados para o Carnaval

As pessoas com deficiência contarão com o espaço acessibilidade para aproveitar a festa no polo Jaboatão Centro, de 28 de fevereiro a 4 de março

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes está com tudo pronto para o Carnaval. Durante os dias de folia, diversas secretarias municipais estarão com equipes de plantão, garantindo que os foliões tenham uma festa segura, acessível e organizada, com atendimento à saúde, atenção para crianças e adolescentes, combate à violência contra a mulher, serviços de fiscalização e ordenamento, dentre outros.



“Jaboatão dos Guararapes está mostrando que sabe fazer Carnaval, que tem uma festa bonita, com a valorização da cultura local e muita atenção à nossa população. Esperamos por todos, nos polos de festa e na programação itinerante”, declarou o prefeito Mano Medeiros.

Confira os serviços:

Segurança

A Guarda Civil Municipal estará presente em todos os polos de folia, tanto fixos quanto itinerantes, além de acompanhar a Caravana da Folia. O trabalho será reforçado através da utilização da Base Móvel de Monitoramento (BVM), no polo Jaboatão Centro. Nos demais polos e na Caravana da Folia, haverá monitoramento aéreo com drone. Serão 140 Guardas Municipais trabalhando nos eventos de Carnaval. O esquema de segurança contará ainda com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.



Acessibilidade

As pessoas com deficiência e autismo contarão com o espaço acessibilidade para aproveitar a festa no polo Jaboatão Centro. O espaço funcionará de 28 de fevereiro a 4 de março, das 16h às 23h. Também haverá intérpretes de Libras durante as apresentações.



Crianças e adolescentes



No período de 1º a 4 de março, das 16h às 19h, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania disponibilizará o plantão social com equipe técnica, em todos os polos do Carnaval do Jaboatão, sobretudo nos polos Parque da Cidade e Praias, onde terão atrações infantis e espaços para diversão de crianças e adolescentes. A equipe fará orientações e alerta quanto aos direitos e deveres das crianças e adolescentes, a fim de combater o trabalho infantil, o assédio, abusos e ações discriminatórias e preconceituosas, bem como estimular a identificação e a notificação em caso de desaparecimento de crianças e adolescentes. Serão disponibilizadas pulseiras de identificação que registrarão o nome da criança e do responsável, assim como contato telefônico, visando localizar o responsável de forma mais rápida, caso alguma criança se perca. Se o familiar não for localizado, a equipe acionará o Conselho Tutelar, que também estará com equipe de plantão.



Combate à violência contra a mulher

Em todos os polos haverá distribuição de material educativo, na prevenção da violência contra a mulher. No polo Jaboatão Centro, o trabalho será realizado de 28 de fevereiro a 4 de março, das 16h às 23h; e nos polos Parque da Cidade e Praias, de 1º a 4 de março, das 16h às 19h.



Saúde

Haverá postos de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e HIV nos polos Jaboatão Centro e Parque da Cidade, além da distribuição de preservativos em todos os polos fixos e itinerantes. A população também irá contar com ambulâncias e equipes médicas em todos os polos de festividades, a partir desta sexta-feira (28) até o dia 4 de março. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão 24h, oferecendo atendimento clínico para adultos e crianças, além dos serviços de obstetrícia no Hospital Memorial Guararapes (HMG) e no Centro de Parto Normal Rita Barradas (CPN).



Serviços urbanos e coleta seletiva

Em todos os polos, as equipes atuarão na limpeza antes, durante e após a realização dos eventos. Já a coleta de resíduos recicláveis ocorrerá nos polos Jaboatão Centro, Praias e Parque da Cidade. O trabalho será realizado por catadores cadastrados pelo município.



Trânsito

Equipes de agentes de trânsito e transporte estarão nos locais de folia para orientar a população. Não haverá desvios no trânsito nos polos fixos Jaboatão Centro, Parque da Cidade e Praias.



Procon

O Procon Jaboatão fará fiscalizações presenciais nos polos de festa, orientando sobre questões como: estar atento à cobrança feita por táxis e veículos de aplicativo; exibição dos preços dos produtos em local visível; conferir o preço digitado nas máquinas de cartão e verificar após o uso se o cartão é mesmo o seu; exigir o troco certo; adquirir produtos com os selos dos órgãos competentes (Anvisa e INMETRO). Em caso de denúncias de práticas abusivas e dúvidas, o Procon Jaboatão terá um plantão exclusivo via WhatsApp, através do número 81 97323.7953. Também haverá uma equipe de fiscais de sobreaviso, garantindo assim resposta às demandas que surgirem.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (28/02)

Polo Jaboatão Centro, a partir das 19h:

Orquestra 90 graus e convidados

Resenha da Juju

Michele Andrade

Sábado (01/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

Rebeldes do Samba

Pedrinho Love

Caboclinho Tupinambá

Raphaela Santos

Conde Só Brega

Dedé A+ de 1000

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

Orquestra Quebra Galho

A Barka Maluca

Polo Praias, a partir das 17h30:

Irah Caldeira

Allan Carlos

Polo itinerante Regional 2 – Estação Cidadania, a partir das 17h30:

Boneca Encantada

Bilé Ares

Polo itinerante Regional 3 – praça do Curado IV, a partir das 20h:

Marília Marques

Emerson 7K

Domingo (02/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

Coco do Serrote

Banda Lingerie

Flabelo do Amor

Dayse Santana

Sedutora

Sem Compromisso

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

Orquestra Popular Itinerante

Tio Geraldo

Polo Praias, a partir das 17h:

Nonô Germano

Telmo Santiago

Polo itinerante Regional 4 – Terminal de Muribeca, a partir das 18h:

Vítor Keysh

Helton Lima

Junior Canibal

Polo itinerante Regional 6 – praça Rita Barradas, a partir das 18h:

Alisson Príncipe

Wagner Pressão

Segunda-feira (03/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

Bateria Sambart

Clara Sobral

Coco do Rosário

Rafa Pesadão

Nosos Sentimento

Sheldon

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

Orquestra Tropicana

Tio Bruninho

Polo Praias, a partir das 17h:

Gerlane Lopes

Forró Sambado e Letto do Cavaco

Polo itinerante Regional 2 – praça Murilo Braga, a partir das 18h:

Léo Hall

Alessandra Vieira (Xuxinha)

Polo itinerante Regional 3 – Curado II (avenida Dolores Duran), a partir das 18h:

Nattan Love

Marcelo Pernambucano

João do Morro

Terça-feira (04/03):

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30:

Maracatu Aurora Africana

Jeanny Cris

Maracatu Xangô Alafim

Sambagagem

Grupo Revelação

Iguinho e Lulinha

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30:

Orquestra Frevo no Pé

Cia Valdeck Farias

Polo Praias, a partir das 17h:

Rucca e banda

Monike Carvalho

Polo itinerante Regional 6 – praça Abdu Cabus, a partir das 17h30:

Orquestra de Frevo Evoé

Banda Alegria de Brincar

Polo itinerante Regional 7 – Jordão, a partir das 18h:

Condinho

Banda D’Virote

Carla Alves