Atrações infantis, coco, brega e samba animam foliões em Jaboatão dos Guararapes

Os polos do Carnaval de Jaboatão dos Guararapes estão reunindo, desde a última sexta-feira (28), atrações de todos os ritmos para os foliões. A programação contou com atrações para todas as idades, espalhadas por todo o município.

A Prefeitura de Jaboatão mobilizou Guardas Civis Municipais, bombeiros, equipes de saúde e assistência social para a festa.

Nesta segunda-feira (3), a festa na Praça do Rosário, no polo Jaboatão Centro, começa às 17h30 e será comandada pela Bateria Sambaarte, Coco do Rosário, Nosso Sentimento e Sheldon.

No polo Prazeres, no Parque da Cidade, a Orquestra Tropicana e Tio Bruninho devem fazer a folia da criançada. Além das atrações musicais, muitos brinquedos estarão à disposição dos pequenos foliões, como pula-pula, piscina de bolinhas, guerra de cotonetes e escalada.

Polo infantil conta com atrações musicais e brinquedos à disposição dos pequenos foliões - Divulgação PMJG

“Estamos realizando três ações principais: a identificação infantil, parte da campanha Criança Feliz é Criança Segura; o Plantão Social, para atender quaisquer demandas da população e a Campanha de Prevenção à Violência Contra a Mulher”, explicou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Mila Aguiar.

No polo Praias, no bairro de Piedade, as apresentações começam às 17h, com shows de Gerlane Lops, Val Paraíso e Forró Sambado, enquanto na Praça Murillo Braga, em Cavaleiro, a folia é comandada pelo Grupo Samba Que Eu Gosto e Alessandra Vieira.

Na Av. Dolores Duran, no Curado II, Nattan Love, Marcelo Pernambucano e João do Morro animam o Carnaval.

"O Carnaval do Jaboatão dos Guararapes também é para as famílias aproveitarem e para ressaltar a cultura tão rica que temos no nosso município e em Pernambuco. Preparamos uma programação diversificada, para todos se divertirem", destacou o prefeito Mano Medeiros.

A programação do Carnaval do Jaboatão dos Guararapes segue até terça-feira (4). A programação completa está disponível no site da Prefeitura: jaboatao.pe.gov.br.

No último sábado (1º), o polo infantil recebeu a Orquestra Quebra Galho, que trouxe um repertório repleto de frevo para animar os pequenos foliões e suas famílias. Em seguida, o espetáculo A Barca Maluka preparou uma apresentação interativa para o público.