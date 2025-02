Carnaval de Salvador: circuito Barra-Ondina tem Leo Santana, Ivete e Anitta; confira programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cidade espera 850 mil turistas e deve movimentar R$ 1,8 bilhão; programação inclui trios pipoca e blocos icônicos com grandes nomes da música

carnaval do brasil

Salvador é um dos destinos mais procurados para a folia, e espera cerca de 850 mil turistas em 2025, um aumento significativo em relação a anos anteriores. O circuito Barra-Ondina, um dos mais tradicionais da capital baiana, promete atrações de peso para os foliões, com trios pipoca e blocos.

Entre os destaques estão Léo Santana, Ivete Sangalo, Anitta, Ludmilla e Bell Marques. A festa começou nesta quinta-feira (27) e segue até a próxima terça (04). Nesta sexta (28), Léo Santana será um dos protagonistas do dia com o Bloco do Nana, enquanto Tomate comandará o Bloco Fissura.

Confira a programação completa do circuito Barra-Ondina:

Sexta-feira (28)

Primeiro trio sai às 15h30

Baby-Léguas - Edu Casanova



Vumbora - Bell Marques



Nana - Léo Santana



Bloco Fissura - Tomate



Tô Ligado - Blackstyle



Blow Out - Claudia Leitte



Bloco Siri com Tody



Bloco da Annita - Anitta



Trio Ivete Sangalo - Ivete Sangalo



Eu Vou - Henri Freitas



Bloco Cheiro / Yes - Banda Cheiro



Trio Psirico - ST - Psirico



Trio Vina Calmon - ST - Vina Calmon



Trio Parangolé - ST - Parangolé



Bloco dos Vaqueiros - Rasga Tanga



Trio Daniela Mercury - BT - Daniela Mercury



Trio Thiago Aquino - BT - Thiago Aquino



Trio Igor Kannário - BT - Igor Kannário



Trio Pagodart - BT - Pagodart



Trio da Huanna - ST - Huanna

Sábado (1º)

Saída do primeiro trio: 14h

Microtrio Ivan Huol - Bolinho de Estudante



Coruja - Ivete Sangalo



Vumbora - Bell Marques



Bloco Eva - Banda Eva



Nana - Léo Santana



Bloco Fissura - Tomate



Timbalada - Carlinhos Brown



Tô Ligado - Blackstyle



Trio Tony Salles - BT - Tony Salles



Trio Alok - Alok



O Vale - Alinne Rosa



Trio da Cultura - BT - Margareth Menezes e convidados: Fafá de Belém e Pongo



Bloco Siri com Tody - Tierry



Bloco Cheiro / Yes - Papazonni



Tarrindo de Q



Alerta Prime - Nelson do Cavaco / Encontro de Batuqueiros / Davi do Samba



Ambiental e Ecossistema



Trio Baby do Brasil - BT - Baby do Brasil



Trio Luana Monalisa - ST - Luana Monalisa

Domingo (2)

Horário de saída do primeiro trio: 14h

Microtrio Putito - Putito Rex



Olodum - Banda Olodum



Bloco Camaleão - Bell Marques



Bloco Largadinho - Claudia Leitte



Me Abraça - Durval Lelys



Trio Xanddy Harmonia - ST - Xanddy Harmonia



Trio Armandinho Dodô e Osmar - Banda Armandinho, Dodô e Osmar



Crocodilo - Daniela Mercury



Trio Psirico - BT - Psirico



Trio Guga Meyra - ST - Guga Meyra



Trio Luiz Caldas - BT - Luiz Caldas



Trio Wilsinho Kraychete - ST - Wilsinho Kraychete



Trio Pagodart - ST - Pagodart



Cortejo Afro - Banda Cortejo Afro



Ecológico Meio Ambiente



A Mulherada - Banda A Mulherada



Universitário - Capitão Gancho Marinho



Trio Lá Fúria - ST - La Fúria



Projeto Novo Trio - Bailinho de Quinta

Segunda-feira (3)

Saída do primeiro trio será às 15h

Coruja - Ivete Sangalo



Bloco Camaleão - Bell Marques



Filhos de Gandhy - Banda Show Gandhy



Filhas de Gandhy - Banda Filhas de Gandhy



Me Abraça - Durval Lelys



Trio Armandinho Dodô e Osmar - Banda Armandinho, Dodô e Osmar



Vem Comigo - Carla Cristina



Trio Tony Salles - ST - Tony Salles



Trio do Arrocha - ST



Trio Guga Meyra - ST - Guga Meyra



Trio Daniela Mercury - BT - Daniela Mercury



Cortejo Afro - Banda Cortejo Afro



Vem Sambar - Samba do Pretinho



Trio Guig Ghetto - ST - Guig Ghetto



Ecológico Meio Ambiente



Jaké - Banda Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender



Muzenza - Banda Muzenza



Projeto Novo Trio - Pedro Chamusca



Trio Larissa Marques - BT - Larissa Marques

Terça-feira (4)

Primeiro trio sai às 16h

Bloco Camaleão - Bell Marques



Bloco Largadinho - Claudia Leitte



Jaké - Banda Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender



Praieiro - Jammil



Trio Psirico - ST - Psirico



Trio Timbalada - BT - Timbalada



Trio Thiago Aquino - ST - Thiago Aquino



Trio Armandinho Dodô e Osmar - Banda Armandinho, Dodô e Osmar



Trio Parangolé - BT - Parangolé



Trio Luiz Caldas - BT - Luiz Caldas



Bloco Malê Debalê - Banda Malê



A Mulherada - Banda A Mulherada



Banana Reggae - Thomé Viana & Banda Ragga



Trio Leo Santana - BT - Léo Santana



Tê Tê Tê - Sebah Vieira e convidados



Trio Guig Ghetto - ST - Guig Ghetto



Trio Banda Mel - ST - Banda Mel



As Exclusivas - Aline Souza e Banda



Universitário - Capitão Gancho Marinho



Trio A Dama - ST - A Dama



Trio Juan e Ravena - ST - Juan e Ravena



Projeto Novo Trio - Vinny Nogueira



Trio O Poeta - ST - O Poeta

