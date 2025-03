O Carnaval termina, mas a festa continua no Marco Zero, com gravação de DVD e festival de brega

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Palco do Marco Zero permanecerá montado para gravação do DVD do padre Fábio de Melo, na quinta (6) e do Festival Recife Capital do Brega, na sexta (7)

A Prefeitura do Recife apresenta, nesta quarta-feira (5), a partir das 11h, o balanço completo do Carnaval 2025. A conversa com a imprensa será comandada pelo prefeito João Campos (PSB), junto com secretários municipais. O encontro será no Museu da Cidade do Recife, no Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José. Enquanto não traz os números oficiais, o prefeito conversou com a imprensa nesta terça-feira (4), último dia da Folia de Momo, para trazer impressões parciais sobre a festa.

"Os números são muito animadores, e os resultados já se mostram muito positivos. Tivemos um número muito grande de turistas. A pesquisa que realizamos diariamente, liderada pela Secretaria de Turismo, trará resultados bastante expressivos", afirma. A festa, que tomou conta da cidade com uma programação descentralizada, evidenciou a força cultural do Recife. "Só no Polo da Dantas Barreto tivemos 11 tipos diferentes de agremiações. Imaginem isso acontecendo em toda a cidade. Isso mostra a potência cultural da nossa terra", celebra o prefeito.

Carnaval prolongado no Marco Zero

A festa oficial vai acabar na madrugada da Quarta-feira de Cinzas (5), mas a folia ganhou uma extensão estratégica, sem grandes custos extras para a Prefeitura. Na quinta-feira (6), feriado estadual da Carta Magna, o Marco Zero será palco da gravação do DVD do Padre Fábio de Melo, a partir das 19h. E, na sexta-feira (7), o espaço receberá o Festival Recife Capital do Brega, viabilizado por meio de parceria com uma plataforma de streaming. "A gente já tinha a estrutura do Marco Zero montada e conseguimos essa extensão sem um incremento significativo de custo", explica.

O Festival Recife Capital do Brega começa às 16h e tem atrações confirmadas como as cantoras Eduarda Alves, Nega do Babado, Dany Miller, Michele Melo e Valquíria Santana. Ainda haverão apresentações das bandas Labaredas, The Rossi, Sedutora, Amigas do Brega, Bateu a Química e Banda Playback, além de vários grupos de brega.

Economia do Carnaval

João Campos também destacou a importância econômica do Carnaval, destacando que a festa movimenta tanto a cadeia formal quanto a informal da cidade. "É um período de ativação econômica imensa. Envolve desde quem trabalha fazendo fantasia até grandes redes hoteleiras e o setor de transporte. Tivemos mais de 200 voos extras neste período", pontua.

Segurança e infraestrutura

Outro destaque do Carnaval 2025 foi a atuação do Centro de Operações do Recife (COP), estrutura que garantiu mais eficiência na gestão da cidade durante os dias de festa. "O COP tem sido muito positivo. Ele funciona de forma permanente na cidade e permite ações rápidas e integradas. Só no Marco Zero, temos 20 câmeras de monitoramento e, no Bairro do Recife, 250 câmeras auxiliando as forças de segurança", explica.

A logística do evento também evoluiu, garantindo mais conforto aos foliões. "Quem curte o Carnaval há muito tempo sabe que antes não tínhamos telões espalhados. Hoje, há seis telões distribuídos estrategicamente com torres de som. Você pode estar no final da Rua da Moeda e ainda assim assistir ao show do Marco Zero com qualidade", afirma o prefeito.

Olhando para 2026

Se o Recife ainda saboreia o sucesso da festa de 2025, os olhos já estão voltados para o Carnaval do próximo ano. "A gente termina um Carnaval já pensando no outro. O de 2026 será um pouco mais cedo, e a expectativa já é enorme", antecipa.

A pesquisa de satisfação conduzida pela Prefeitura continuará orientando melhorias. Um dos avanços deste ano foi a criação de um serviço de transporte exclusivo para turistas hospedados em hotéis e pousadas. "Foi um verdadeiro sucesso. Identificamos a necessidade e implementamos. É ouvindo as pessoas que conseguimos aprimorar a festa", diz.

Eleições 2026 e vice-prefeito

Ao ser questionado sobre a possibilidade do vice-prefeito Víctor Marques assumir a prefeitura em caso da confirmação de sua candidatura ao governo de Pernambuco em 2026, João Campos reforçou o papel do gestor na condução de áreas essenciais da cidade, como infraestrutura e limpeza urbana. "Ele tem feito um grande trabalho e conhece a gestão como poucos. No Carnaval, por exemplo, foram 600 toneladas de lixo recolhidas só no Bairro do Recife. São 1.200 pessoas trabalhando para manter tudo organizado. Esse é o tamanho da nossa festa", diz, em referência à pasta do vice.

Com um balanço positivo e números que deverão ser divulgados nesta quarta, Recife já inicia a contagem regressiva para o próximo Carnaval.

