Ana de Souza lança o livro de poesias "Desvelo-me" na Livraria da Praça

A Livraria da Praça, em Casa Forte, no Recife, será palco do lançamento do livro "Desvelo-me", de Ana de Souza, que ocorre no sábado (15), às 17h. A noite será festiva, com direito a bate-papo com a autora, sarau, pocket show e sessão de autógrafos.

Trajetória da autora

Depois de décadas voltadas à medicina e de anos dedicando-se à música, como intérprete e criando obras autorais, a pernambucana Ana de Souza, de Serra Talhada, se revela poeta, com o livro “Desvelo-me”, que sai pela editora Viseu.

O desejo de enveredar pela carreira artística pulsou na autora desde muito cedo. Aos 15 anos, tocava violão e era leitora voraz. “Adorava ler, cantar, tocar, mas o vestibular me fez colocar este sonho para dormir. Só com a aposentadoria, após 35 anos dedicados à medicina – 16 deles à pediatria e o restante na área de saúde da família, deixei essa minha paixão pela arte vir à tona de verdade”, conta a artista.

Mãe de cinco filhos, e hoje avó coruja de também cinco netos, Ana de Souza ressignifica as experiências acumuladas ao longo da vida em cerca de 40 poesias, divididas em 12 capítulos. São 82 páginas abordando temas como sentimentos, amizade, o ciclo da vida, busca pela plenitude, o Sertão e os sonhos – que guardamos por vezes toda uma existência, mas que merecem ser realizados, seja saindo ou, como no caso de Ana, indo para o papel e ganhando o mundo.

“Como pediatra, e mais ainda quando me voltei para o programa Saúde da Família, percorrendo as comunidades e vivenciando de perto a vida dos pacientes nas comunidades do Recife, despertei ainda mais o interesse pelas relações sociais, pelas vivências humanas e o cotidiano. Foi minha grande escola de vida. Observar o outro, suas relações familiares e com a vida diária me engrandeceu como ser humano, como compositora e como contadora de histórias, atividade que me fez chegar ao livro”, comenta a autora.

Imagem convite ara lançamento do livro "esvelo-me", de Ana de Souza - Divulgação

“Desvelo-me” conta com prefácio de Lula Arraes e estará à venda na Livraria da Praça por ocasião do lançamento.

SERVIÇO

Lançamento do livro de poesias “Desvelo-me”

Sábado, 15 de março, a partir das 17h

Livraria da Praça (Praça de Casa Forte, 454, Casa Forte, Recife)

