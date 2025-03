Peça com Tony Ramos e Denise Fraga fará temporada no Recife em abril; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com cenas de dramatizam o mundo contemporâneo, 'O Que Só Sabemos Juntos' vale-se de dispositivos de interação direta e delicada com a plateia

Primeiro encontro nos palcos do ator Tony Ramos e da atriz Denise Fraga, "O Que Só Sabemos Juntos" chega aos palcos do Recife nos dias 4, 5 e 6 de abril, com sessões no Teatro de Santa Isabel.

O espetáculo teve sua estreia no dia 26 de abril de 2024 no Teatro Tuca, em São Paulo, e já foi apresentado também em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Leia Também Teatro de Santa Isabel sofre furto e vê crescer número de pessoas em situação de rua na fachada

A peça é descrita como uma "convocação para que cada pessoa saia de sua bolha de isolamento e seja capaz de, genuinamente, se colocar no lugar do outro, sentir suas dores e compreender suas angústias, mas também suas alegrias, transformações e conquistas".

As cenas dramatizam questões pungentes do mundo contemporâneo como o aquecimento global e a crise climática, a dominação dos seres humanos por telas e pelo capital, a condição feminina e o patriarcado nesse 2024, a possibilidade, a dificuldade e a reinvenção para criar filhos, amigos e vínculos diversos.

Imagem de Tony Ramos e Denise Fraga na peça "O Que Só Sabemos Juntos" - DIVULGAÇÃO

O espetáculo vale-se de dispositivos de interação direta e delicada com a plateia (alguns dos quais já foram experimentados com sucesso em "Eu de Você").

Celebração

"O Que Só Sabemos Juntos" também tem um inevitável caráter de celebração da volta de Tony Ramos aos palcos, após 20 anos se dedicando ao audiovisual.

A peça foi idealizada e criada pela NIA Teatro e seu trio de sócios-artistas – o diretor Luiz Villaça, a atriz Denise Fraga e o produtor José Maria.

Imagem de Tony Ramos, Denise Fraga e equipe na peça "O Que Só Sabemos Juntos" - DIVULGAÇÃO

Juntam-se a essa nova criação uma serie de artistas convidados de diversas linguagens, entre eles: o escritor, dramaturgo, roteirista e músico Vinícius Calderoni, a professora, pesquisadora e multiartista Kenia Dias, a cenógrafa e arquiteta Duda Arruk, o diretor, artista visual e iluminador Wagner Antônio, a figurinista Verônica Julian.

A banda musical conta com 5 mulheres, entre elas: a baterista percussionista Priscila Brigante, a baixista Clara Bastos e a pianista Ana Rodrigues, sob direção musical e arranjos da compositora, escritora e criadora premiada, Fernanda Maia.

Em cena o encontro de dois mestres – Denise e Tony - que preferem a dúvida e escolhem o ato de se questionar em detrimento da certeza fácil e esvaziada.

SERVIÇO

Espetáculo 'O Que Só Sabemos Juntos'

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Santo Antônio, Recife)

Quando: 4, 5 e 6 de abril de 2025

Quanto: R$ 25,00 a R$ 250,00, a depender do setor, à venda no Sympla