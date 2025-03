O Boi Voador leva tradição e encanto ao céu do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espetáculo icônico ligado à Ponte Maurício de Nassau celebra a história da cidade com teatro, efeitos visuais e emoção no Marco Zero

O Recife se prepara para mais uma edição de um de seus espetáculos mais emblemáticos: "O Boi Voador". A tradicional encenação, que reconta com grandiosidade e magia um dos episódios mais curiosos da história local, promete emocionar moradores e turistas no Marco Zero, durante as comemorações dos 488 anos da capital pernambucana. O espetáculo será neste domingo (23), a partir das 18h, na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife.

Origem

A lenda remonta ao período da ocupação holandesa, quando o governador Maurício de Nassau, em sua tentativa de impressionar a população local e demonstrar seu poder administrativo, teria prometido fazer um boi voar. A história, que mistura realidade e ficção, se transformou em um dos maiores símbolos culturais da cidade e ganha vida anualmente em um espetáculo ao ar livre que combina teatro, projeções e efeitos especiais.



Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, e produzido pela Métron Produções, o "Boi Voador" foi vencedor do Prêmio Nacional de Turismo em 2019 e se consolidou como um grande atrativo turístico e cultural, reunindo multidões no coração do Recife Antigo.

Para a edição de 2025, o público pode esperar novidades: novos elementos cênicos e ajustes no cenário prometem enriquecer ainda mais a experiência visual e narrativa.

"O Boi Voador é mais do que um espetáculo, é um mergulho na história do Recife e um convite à imaginação. Queremos que recifenses e turistas vivenciem esse momento com a mesma emoção e encantamento que essa lenda inspira há séculos", destaca o secretário de Turismo e Lazer, Thiago Angelus.

Com cada edição superando a anterior, "O Boi Voador" promete, mais uma vez, levar o público a uma viagem no tempo, onde a história e a arte se encontram para criar memórias inesquecíveis no coração do Recife.



SERVIÇO

Data: 23/03/2025

Horário: a partir das 18h

Local: Marco Zero, no Bairro do Recife