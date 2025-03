Casa onde viveu Naná Vasconcelos é furtada no Recife; espaço guardava parte do acervo do músico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Segundo informações preliminares, objetos de maior valor cultural e histórico permaneceram intactos no casa, como instrumentos e diários pessoais

A casa onde viveu o percussionista pernambucano Naná Vasconcelos, localizada no bairro do Rosarinho, Zona Norte do Recife, foi alvo de um furto na madrugada desta quinta-feira (20).

A residência ainda abrigava parte importante do acervo pessoal e artístico do músico, embora a maior parte já tivesse sido transferida recentemente para o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro), no Recife Antigo, onde passa por um processo de restauração e catalogação.

Segundo informações preliminares, o responsável pelo furto não sabia da existência de objetos ainda mais valiosos que permaneceram intactos na casa, como diários pessoais e instrumentos musicais históricos.

Objetos de valor cultural e histórico

Acervo de Nana Vasconcelos deixa a casa no Recife. - BRUNO CAMPOS / JC IMAGEM

Patrícia Vasconcelos, viúva do músico, informou que, apesar do susto, o mais precioso do legado cultural de Naná está seguro e protegido onde estão.

"Felizmente, os itens mais valiosos, como instrumentos raros e diários pessoais, não foram levados. O ladrão provavelmente não sabia do valor histórico e cultural desses objetos", afirmou Patrícia Vasconcelos, reforçando a importância do trabalho em curso.

Investigações



A Polícia Civil foi acionada e já iniciou as investigações para apurar o crime e identificar os envolvidos. O público pode acompanhar mais informações sobre o projeto de preservação e o estado do acervo no site oficial www.nanavasconcelos.com.br.