Horóscopo, 20/03: esteja focado no que precisa, sem se distrair no meio do caminho

Áries

O dia começa com o Sol entrando em Áries e você, claro, possui aquela energia extra, com todo otimismo e bom humor! Use isso a seu favor no trabalho e crie conexões. Aproveite as boas vibrações no amor também.

COR: LILAS

PALPITES: "58, 49, 14"

Touro

Hoje, apesar do pique baixo, seu sexto sentido estará em alta e imprevistos serão fáceis de manejar. Seus objetivos ganham destaque, por isso, não esconda a sua vontade de crescer na profissão. No amor, a sensualidade será o destaque do dia.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITES: "44, 08, 42"

Gêmeos

Hoje, permita que o sol em Áries ilumine suas amizades e desperte seu lado sonhador e solidário. Aproveite a energia favorável para conversar com colegas ou lidar com questões pendentes.

À noite, lembre-se que nem tudo é como queremos. Se o desejo de um amor mais sério está crescendo em você, aproveite o momento e faça acontecer.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITES: "34, 25, 16"

Câncer

A chegada do Sol no ponto mais alto do seu Horóscopo logo cedo promete turbinar o desejo de melhorar a vida profissional a partir de agora, Câncer.

Aproveite o astral favorável porque o seu profissionalismo vai impressionar todo mundo.A sintonia tem tudo para crescer no amor.

COR: PRETO

PALPITES: "04, 31, 05"

Leão

Nesta manhã, o Sol brilha em Áries e envia ótimas energias para estudos, viagens e contato com pessoas de longe, Leão.

Para melhorar ainda mais, você começa o dia com uma dose extra de sorte, então vale fazer uma fezinha, entrar em um sorteio ou participar de uma rifa. O romantismo está no ar.

COR: BEGE

PALPITES: "50, 23, 60"

Virgem

Nesta quinta, a chegada do Sol em Áries promete novidades e transformações nos próximos dias. Aproveite essa vibe para finalizar um ciclo antes de iniciar algo novo.

Os assuntos familiares seguem em destaque, mas tudo indica que as vibes serão pra lá de positivas nessa área. Os momentos no amor também recebem uma dose extra de paixão.

COR: VERDE-CLARO

PALPITES: 25, 07, 34

Libra

Prepare-se para brilhar hoje! Com as estrelas a seu favor, é o momento perfeito para fazer novos contatos e destacar-se em situações de comunicação.

Use essa energia positiva no trabalho e veja suas chances de sucesso aumentar. O romance segue fortalecido.

COR: AMARELO

PALPITES: "25, 19, 52"

Escorpião

Agradeça a Lua e Mercúrio hoje, Escorpião! Ótimas oportunidades para incrementar suas finanças podem surgir.

Enquanto o Sol muda para Áries, saúde e trabalho demandam mais de sua atenção. Mesmo com tanta coisa acontecendo, lembre-se de dar atenção aos assuntos do coração.

COR: BRANCO

PALPITES: "53, 60, 41"

Sagitário

O Sol acorda brilhando em seu paraíso astral hoje, Sagita! Sua sorte e charme estão em alta, com energia poderosa impulsionando seu trabalho.

Espere boas notícias nos projetos e leve sua criatividade a novos patamares. No amor, prepare-se para um momento inesquecível.

COR: VERDE

PALPITES: "15, 42, 44"

Capricórnio

Prepare-se para um dia focado na família com a entrada do Sol em Áries. Aproveite para aprimorar a convivência e focar em atividades profissionais caseiras.

Escute seu sexto sentido e mostre sua competência no trabalho. No amor, exerça controle sobre o ciúme e esteja aberto a possíveis contratempos.

COR: VERMELHO

PALPITES: "21, 19, 57"

Aquário

O Sol ilumina sua comunicação hoje, Aquário! Espere por ótimas ideias e oportunidades de expressar seus pensamentos. Expanda seus contatos no trabalho e amizades, e aproveite as boas energias no romance.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITES: 05, 49, 41"

Peixes

Sua ambição segue em alta nesta quinta, Peixes, e o astral será favorável para correr atrás de uma promoção. Comece o dia focando no que precisa, sem se distrair no meio do caminho.

O Sol passa a favorecer as finanças a partir de hoje, então é hora de fazer a sua parte e correr atrás de boas oportunidades para engordar o seu bolso. O romance ganha mais estabilidade.

COR: CINZA

PALPITES: 41, 14, 22"