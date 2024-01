Abril Pro Rock anuncia 31ª edição trazendo conceito de 'Recife cidade da música underground'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Festival será realizado pela 1ª vez no Clube Internacional do Recife, homenageando espaços pernambucanos antigos e novos que fomentam o rock

O Abril Pro Rock anunciou novidades de da sua 31ª edição, que será realizada pela primeira vez no Clube Internacional do Recife. Com o tema "Recife cidade da música underground", o evento será realizado nos dias 29 e 30 de março.



A arte que ilustra o APR 2024 homenageia espaços antigos e novos que agitaram e fomentam o rock na capital pernambucana. São eles: Soparia (antigo bar de Roger de Renor), Poco Loco (local desativado de shows em Olinda), Dokas Hall (era considerado o templo do metal no Recife Antigo), Burburinho (centro do Recife), Estelita (Zona Sul do Recife), Darkside Studio (centro do Recife) e Caixa d'água (Paulista - Maranguape).

O desenho foi produzido por Alcides Burn, que também atua na produção e curadoria do festival. A atual edição do Abril Pro Rock, criado pelo produtor cultural recifense Paulo André, é realizada pela Astronave Iniciativas Culturais. Para a celebração de 2024, o APR mantém a tradição da sua feirinha, além da expectativa de uma movimentação das caravanas.

Histórico

Nascido no Estado de Pernambuco, em 1993, o APR faz parte da agenda dos festivais nacionais independentes mais longevos e expressivos, reunindo tradicionalmente o público do metal underground pernambucano, nordestino e brasileiro durante dois dias seguidos de programação.

No ano passado, o Abril Pro Rock realizou a sua 30ª edição, que aconteceu no Clube Português do Recife, no mês de maio. Também em 2023, esteve na Torre Malakoff, no centro do Recife, com a exposição (9ª edição) e o APR Club, em setembro e outubro, respectivamente.