Horóscopo 10.11: A Lua brilha em Peixes e te ajuda a se aproximar das pessoas

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste domingo (10), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua entra em seu inferno astral na madrugada, e o dia será perfeito para quem planejou passar o tempo relaxando e recuperando as energias. Há chance de pintar oportunidades interessantes de se conhecer melhor, Áries. O astral é perfeito para algo mais sossegado na vida amorosa. Cor: ROSA Palpites: 59, 04, 40



TOURO - Pode ser divertido viver novas experiências, seja embarcando em algo de última hora com os amigos ou saindo da sua zona de conforto. A Lua brilha em Peixes e te ajuda a se aproximar das pessoas importantes da sua vida. Prepare o coração para momentos inesquecíveis no amor! Cor: LILÁS Palpites: 51, 53, 15



GÊMEOS - Domingou, Gêmeos, e a chegada da Lua em Peixes nesta madrugada promete manter a sua mente a mil por hora. Sua imaginação está em alta e você pode aproveitar para fazer planos a longo prazo, inclusive para a carreira. Vale anotar tudo! Se dedique mais ao amor. Cor: CINZA Palpites: 49, 58, 22



CÂNCER - A Lua brilha em Peixes e promete deixar seu pique a todo vapor! Se está sonhando com viagens e novidades, é hora de colocar seus sonhos em prática. Mas se sair por aí não está nos seus planos, a companhia dos amigos também ajuda a levantar o astral. Fuja da rotina no amor. Cor: LILÁS Palpites: 41, 04, 31



LEÃO - No que depender da Lua, devem surgir mudanças e reviravoltas pelo caminho neste domingão, mas da melhor maneira possível. É um bom momento para rever algumas coisas, repensar o que não se encaixa mais na sua vida e até finalizar alguns ciclos. No amor, mostre todo o seu encanto sem medo! Cor: MAGENTA Palpites: 18, 12, 45



VIRGEM - O seu lado mais sociável ganha um novo impulso com a chegada da Lua em Peixes. Você vai procurar companhia para deixar a solidão bem longe! Também pode surgir uma chance de matar a saudade de alguém que estava distante. No amor, curta algo mais divertido ou romântico! Cor: PRETO Palpites: 10, 36, 16



LIBRA - Apesar do dia de folga, o céu avisa que você pode se mostrar mais realista e dar conta de algumas atividades de rotina. Tire um tempinho para cuidar da saúde e tenha mais cuidado com os excessos: reponha as energias antes de encarar a nova semana! No amor, cuidado com mal–entendidos. Cor: MARROM Palpites: 53, 24, 17



ESCORPIÃO - Domingou, bebê, e a entrada da Lua em seu paraíso astral nesta madrugada avisa que o dia tem tudo para ser perfeito! Você conta com uma dose extra de sorte, e com a proteção das estrelas, os relacionamentos de qualquer tipo seguem protegidos. Altas doses de fofura e muito chamego no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 11, 16, 38



SAGITÁRIO - A Lua promete destacar seu lado família, e visitar os parentes que não encontra todo dia pode ser bem divertido. Use a criatividade para entrar em contato com todo mundo que gosta e matar a saudade. Só não deixe as diferenças falarem mais alto, tá? Controle melhor o seu ciúme no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 32, 41, 50



CAPRICÓRNIO - A entrada da Lua em Peixes envia energias maravilhosas para você passear ou se divertir com os amigos e pessoas mais próximas. Você vai dar um show de simpatia e saberá exatamente como tocar o coração das pessoas queridas. O amor fica mais leve, animado e perfeito. Cor: BRANCO Palpites: 52, 47, 02



AQUÁRIO - Se depender das estrelas, você pode ter mais facilidade para organizar as contas, planejar os próximos gastos e cuidar do que é seu. Talvez não seja o domingo mais animado do mundo, mas ligue suas antenas para aproveitar uma oportunidade de encher o bolso. O amor segue firme e forte. Cor: VERDE Palpites: 22, 24, 51



PEIXES - Um astral leve e descontraído promete animar o domingo. Cortesia da Lua, que entra em seu signo nesta madrugada. Aproveite para se divertir! Mas vale a pena redobrar a atenção na maneira como se comunica, porque pode pintar atrito. O amor conta com vibes maravilindas. Cor: SALMÃO Palpites: 25, 36, 19