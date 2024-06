Feriado 3 de junho: cidades com folga na segunda; saiba quais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após o feriado de Corpus Christi, celebrado no dia 30 de maio, muitos brasileiros já buscam por mais uma folga para o mês de junho que se inicia.

Para algumas cidades do Brasil, o dia 3 de junho será feriado. Veja mais detalhes abaixo.

03 DE JUNHO FERIADO

É importante destacar que não há feriado nacional instituído na segunda-feira (3). Na realidade, a folga de muitos trabalhadores têm razões distintas.

Por exemplo, em Alagoas, na cidade de Piranhas, a data faz referência à emancipação política da região, sendo considerada como feriado municipal.

Em virtude de aniversários das cidades, a mesma legislação de feriado é instituída em:

São Luiz Gonzaga - Rio Grande do Sul;

- Rio Grande do Sul; Porto Murtinho - Mato Grosso do Sul;

- Mato Grosso do Sul; Campo Novo - Rio Grande do Sul;

- Rio Grande do Sul; Chapada - Rio Grande do Sul;

- Rio Grande do Sul; Sonora - Rio Grande do Sul.

Apesar da procura pela cidade de Água Preta, em Pernambuco, o feriado da região é decretado no dia 3 de agosto, em vez do dia 3 de junho, como muitos confundem. A informação é do Tribunal de Justiça do estado.

BANCO ABRE?

Nas localidades onde há feriado municipal ou estadual, os bancos não funcionam para operações presenciais.

A Febraban - Federação Brasileira de Bancos - ressalta que no próximo dia útil as contas de consumo, como água e energia, poderão ser quitadas.

DIA 24 DE JUNHO É FERIADO?

O feriado do mês de junho de 2024 mais procurado pelos brasileiros é o São João. Entretanto, o dia 24 de junho não é feriado em todos os estados do país.

A data de comemoração do dia de São João Batista é feriado nas cidades que têm o santo como padroeiro, como, por exemplo:

Recife - Pernambuco;

Caruaru - Pernambuco;

João Pessoa - Pernambuco;

Salvador - Bahia

Niterói - Rio de Janeiro.



SÃO JOÃO 2024

O dia 24 de junho celebra o santo João Batista, o profeta que previu o nascimento de Jesus Cristo.

A celebração faz parte do calendário da Igreja Católica e, neste ano, marca uma segunda-feira no cronograma.