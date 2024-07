Dupla Sena 6486 desta quarta (10); confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Dupla Sena, apesar de sua dinâmica de dois sorteios por edição, é a 5ª na lista das mais difíceis da caixa em questões probabilísticas.

Isso explica a loteria ter chegado nesta semana ao marco de vinte edições acumuladas de modo consecutivo

Diante desta grande sequência de acúmulos, a premiação do concurso 6486 da Dupla Sena está estimada em R$ 4.8 milhões.

Os participantes têm a opção de competir pelos dois prêmios da Dupla Sena de hoje utilizando a Loteria Online ou visitando a lotérica mais próxima.

O fechamento das apostas para este concurso ocorre às 19h, no horário oficial de Brasília.

Resultado da Dupla Sena de hoje (quarta-feira, dia 10 de julho)

Ainda não foram realizados os sorteios da Dupla Sena desta quarta. Assim que os números forem divulgados, esta matéria será atualizada com o resultado da edição.

Para que os apostadores acompanhem ao vivo o sorteio, a Caixa disponibiliza transmissões no próprio canal do Youtube e no Facebook das Loterias Caixa.

Os interessados podem assistir o sorteio em qualquer um desses canais a partir das 20h.

Como jogar na Dupla Sena?

O nome dessa modalidade de loteria não é à toa.

Ela tem este título pois, a cada edição, são realizados dois sorteios de seis números.

Essa dinâmica duplica as chances de ganhar algum prêmio!

Entre os 50 números disponíveis, os participantes podem selecionar de 6 a 15 para fazer sua aposta.

As dezenas escolhidas na aposta concorrem aos dois prêmios do concurso.

A aposta simples, com seis números, tem um custo de apenas R$ 2,50, o que faz da Dupla Sena uma das loterias mais acessíveis da Caixa.

Já a aposta mais completa, com a possibilidade de escolher 15 números, custa um total de R$ 12.512,50.

É importante destacar que as premiações destinadas ao primeiro sorteio são maiores do que para o segundo.

Em quais dias acontecem as edições regulares?

A Dupla Sena ocorre semanalmente, com início às 20h, todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

Resultado da Dupla Sena passada

Na Dupla Sena anterior, realizada na última segunda-feira (08), ninguém acertou as seis dezenas nem do primeiro, nem do segundo sorteio.

O resultado do concurso 6485 foi:

1º sorteio:

36-41-47-12-37-24.

2º sorteio:

17-38-09-50-39-11.