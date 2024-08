Lotofácil 3166 de hoje, sábado (27/07); veja os números sorteados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa realiza hoje, dia 27 de julho, a partir das 20h, o sorteio das quinze dezenas premiadas no concurso 3166 da Lotofácil; confira o resultado

A Lotofácil ocupa a quarta posição na lista das loterias mais fáceis da Caixa.

Pelas suas boas probabilidades e pelo preço acessível da aposta mínima, a modalidade é uma das mais populares entre os apostadores.

Neste sábado, a partir das 20h, a Caixa sorteia as quinze dezenas da Lotofácil de hoje.

Para concorrer ao concurso 3166, os interessados podem jogar por uma lotérica física ou por meio da Loteria Online da Caixa.

Resultado da Lotofácil de hoje (sábado, dia 27 de julho)

A divulgação dos números sorteados na Lotofácil de hoje ainda não ocorreu. Assim que o resultado for anunciado, esta página será imediatamente atualizada com as informações dos números vencedores.

Os interessados podem acompanhar ao vivo o sorteio, que está programado para começar às 20h.

As transmissões são feitas através dos canais oficiais das Loterias Caixa no Youtube e no Facebook.

Em quais dias ocorrem os sorteios da Lotofácil?

Os concursos regulares desta modalidade são realizados de segunda a sábado, sempre a partir das 20h.

A Lotofácil é uma das poucas loterias da Caixa que têm sorteios praticamente diários.

Como participar da Lotofácil?

Para jogar, é bastante simples!

O jogador deve selecionar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis.

Quanto mais números escolher, maiores são as chances de ganhar.

A aposta mínima, de quinze dezenas, custa R$ 3,00, e os valores aumentam conforme a quantidade de números escolhidos.

Uma aposta completa, com vinte números, custa R$ 46.512,00.

Ao final da edição, a Caixa sorteia quinze números premiados. Aqueles que acertarem todos, levam para casa o prêmio principal.

Também são distribuídos prêmios para quem acerta a partir de onze números.

Os jogadores podem optar por participar com modalidades alternativas: o Bolão, a Teimosinha e a Surpresinha.

O Bolão é o único que efetivamente aumenta as chances de ganhar, pois consiste em uma aposta coletiva, na qual várias pessoas jogam juntas.

Se algum participante acertar os números sorteados, o prêmio é dividido igualmente entre todos os participantes.

A Teimosinha é ideal para quem prefere jogar sempre com os mesmos números, permitindo que o apostador jogue nos próximos concursos com as mesmas dezenas.

Por fim, a Surpresinha é útil para quem está indeciso ou com pouco tempo e quer deixar o sistema escolher aleatoriamente os números.

Para mais detalhes sobre como funcionam a Teimosinha e a Surpresinha, consulte um guia completo clicando aqui.

