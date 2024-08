Confira agora o resultado da Lotofácil 3189 desta sexta-feira (23) e veja se você foi o vencedor!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Lotofácil é uma das loterias mais vantajosas de se apostar.

Prova disso é que, há seis concursos seguidos, houve sempre ao menos um vencedor para o prêmio principal.

Esta estatística comprova as boas probabilidades de vitória oferecidas pela modalidade.

Não à toa ela ocupa a 4ª posição na lista das loterias mais fáceis da Caixa.

O concurso 3189 desta sexta-feira (23) tem premiação estimada em R$ 1.7 milhão.

Os números serão sorteados hoje, a partir das 20h, no espaço da Sorte, em São Paulo

Resultado da Lotofácil desta sexta-feira (dia 23 de agosto)

23-18-24-04-02-09-20-25-13-07-15-21-12-11-19.



Onde assistir?

A Caixa exibe ao vivo o sorteio dos números por meio dos seus canais oficiais no Facebook e no Youtube.

Em ambas as redes sociais, as transmissões têm início às 20h.

Como jogar?

Para realizar uma aposta, os interessados podem utilizar a Loteria Online da Caixa e jogar sem sair de casa, pelo valor mínimo de R$ 15,00.

Há também como jogar do modo mais tradicional, se dirigindo até uma lotérica física. O valor mínimo para apostar é de R$ 3,00.

Em quais dias são realizados os sorteios da Quina?

Os sorteios da Quina acontecem quase todos os dias. Eles são realizados de segunda a sábado, com início às 20h.

As apostas para os sorteios regulares podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília.

Recomendações e Cuidados

A Lotofácil, como todas as loterias, depende exclusivamente da sorte. Isso significa que a probabilidade de ganhar está totalmente ligada à sorte, independentemente do valor apostado.

Mesmo que você faça um investimento considerável, as chances de ganhar são sempre menores do que as de não ganhar.

Portanto, é importante não gastar mais do que você pode perder sem comprometer seu orçamento pessoal.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria