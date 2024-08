Por que não teve Lotofácil hoje (24/08)? Veja quando é o próximo sorteio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

São sorteadas hoje as quinze dezenas milionárias da Lotofácil; o sorteio acontece hoje, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

A Lotofácil constantemente tem pelo menos um vencedor nos seus concursos.

Inclusive, diferentemente da Mega Sena e da Quina, o mais comum é que os concursos não acumulem.

Além de muito popular, ela apresenta boas probabilidades de vitória quando comparada às demais.

A chance de vencer o prêmio principal com uma aposta mínima é de 1 em 11 milhões, o que a coloca na 4ª posição na lista das loterias mais fáceis da Caixa.

Por que não teve Lotofácil hoje (24/08)?



Não houve sorteio da Lotofácil 3190 neste sábado (24/08) devido ao início das vendas da Lotofácil da Independência, que terá sorteio em 9 de setembro.

Onde assistir ao sorteio?



Você pode acompanhar ao vivo o sorteio dos números da Lotofácil através dos canais oficiais da Caixa no Facebook e no YouTube.



As transmissões começam às 20h em ambas as plataformas.



Onde jogar?



Existem duas formas principais para fazer apostas na Lotofácil:

Presencial: Você pode ir até uma lotérica física de sua escolha, preencher o volante e formalizar a sua aposta. O valor mínimo para participar é de R$ 3,00.

Online: Através da Loteria Online, você pode apostar de qualquer lugar, com um valor mínimo de R$ 15,00.

Em quais dias são realizados os sorteios da Lotofácil?



Os sorteios da Lotofácil ocorrem quase todos os dias, de segunda a sábado, com início às 20h.



As apostas para os sorteios regulares podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília.



Recomendações e Cuidados



A Lotofácil, como todas as loterias, é um jogo de azar.



Isso significa que a chance de ganhar depende totalmente da sorte, independentemente do valor apostado.



Mesmo investindo um valor alto, as chances de ganhar ainda são menores do que as de não ganhar.



Por isso, é importante apostar apenas valores que não comprometam seu orçamento pessoal.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria