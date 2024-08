É feriado de que em Macaé-RJ hoje (29/07)? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No Brasil, é cultural que algumas datas religiosas sejam feriados nacionais.

Nos estados e municípios, essa regra também é válida. Em Macaé, no Rio de Janeiro, de acordo com a Lei nº 605, de 05 de Janeiro de 1949, existem quatro datas religiosas decretadas como feriados.

São elas:

Sexta-feira Santa (Data Móvel).

Corpus Christi (Data Móvel).

24 de Junho (São João Batista).

29 de Julho (Santa Marta).

Nesta segunda-feira (29), a cidade celebra o Dia de Santa Marta, que marca feriado no município.

Quem foi Santa Marta?

Segundo a Bíblia, Marta era irmã de Maria e Lázaro e, juntos, formavam uma família que costumava receber Jesus em sua casa, em Betânia.

Os três eram grandes amigos de Jesus e tinham para com ele uma devoção enorme.

A passagem mais famosa de Santa Marta na escritura sagrada cristã foi quando Jesus visitou sua casa e, muito preocupada com os afazeres do lar, repreendeu a irmã que ficara sentada aos pés de Jesus, ao invés de ajudá-la no trabalho.

Na ocasião, ele elogiou Maria por ter dado prioridade a ouvi-lo e disse que Marta deveria se preocupar menos com as coisas da casa.