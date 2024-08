Lotofácil 3174 desta terça-feira (06/08); confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O segundo sorteio da Lotofácil desta semana chega com premiação acumulada; o concurso 3174 estima R$ 4 milhões em prêmios aos seus vencedores

A Lotofácil, além de ser uma das loterias com melhores probabilidades de vitória, é também uma das mais famosas da Caixa.

Esses dois fatores juntos fazem com que dificilmente as premiações dessa modalidade acumulem.

Apesar disto, nesta terça-feira (6), o concurso 3174 da Lotofácil está acumulado e estima uma premiação de R$ 4 milhões.

Os números da Lotofácil de hoje são sorteados a partir das 20h, com transmissões ao vivo direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, onde será realizado o sorteio.

Para concorrer ao prêmio, os interessados podem apostar do modo tradicinal, indo presencialmente até uma lotérica, ou sem precisar sair de casa por meio da Loteria Online da Caixa.

Só serão aceitas apostas para o concurso 3174 até às 19h, no horário de Brasília.

Resultado da Lotofácil desta terça (dia 6 de agosto)

Ainda não foram sorteadas as dezenas vencedoras desta edição. Esta matéria será atualizada assim que o resultado sair.

A Caixa exibe ao vivo o sorteio da Lotofácil 3174 por meio dos próprios canais oficiais no Facebook e no Youtube.

As transmissões têm início a partir da 20h, no horário de Brasília.

Em quais dias têm Lotofácil?

A Caixa realiza edições regulares da Lotofácil semanalmente, de segunda a sábado, a partir das 20h.



Esta é uma das únicas loterias que funciona em formato quase diário.

Como funciona a Lotofácil?

Para jogar na Lotofácil, é bem simples!

Os apostadores devem escolher de 15 a 20 dezenas dentre as 25 disponíveis.

A aposta mínima, que envolve 15 dezenas, tem um custo de R$ 3,00, enquanto a aposta máxima, com 20 dezenas, totaliza R$ 46.512,00.

Também é possível marcar 16, 17, 18 ou 19 números, com preços que variam de R$ 48,00 a R$ 11.628,00.

Quanto maior o número de dezenas selecionadas, maiores serão as chances de ganhar; no entanto, é importante escolher uma opção que esteja dentro do seu orçamento.

Após cada concurso, a Caixa sorteia 15 dezenas vencedoras. Quem marcar todas essas dezenas leva para casa o prêmio principal.

Para apostas com 11 acertos ou mais, também há prêmios previstos.

Modos alternativos de jogo na Lotomania

Além do método tradicional, a Lotomania oferece outras modalidades, algumas das quais facilitam o processo e outras que aumentam as chances de vitória.

Estamos falando da Surpresinha, da Teimosinha e do Bolão!

Com a Surpresinha, o sistema da lotérica seleciona automaticamente e aleatoriamente os números para a aposta.

Este modo é ideal para aqueles que não conseguem decidir quais dezenas escolher ou que têm pouco tempo para fazer suas apostas.

A Teimosinha permite jogar as mesmas dezenas em diversos concursos consecutivos, com opções de 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos.

É muito útil para quem já tem números da sorte e prefere manter a mesma combinação.

Por último, o Bolão é a única modalidade que visa aumentar as chances de vitória.

No Bolão, os jogadores fazem uma aposta em grupo, onde cada participante escolhe seus números para um único jogo coletivo.

A vantagem é que, mesmo com um investimento igual ou inferior, o jogador cobre mais combinações numéricas do que cobriria com uma aposta individual.

Se algum dos membros do Bolão acertar os números sorteados, o prêmio é dividido igualmente entre todos os participantes.

Resultado da Lotofácil passada

No concurso Lotofácil 3173, realizado na última segunda-feira (05/08), não houve vencedores e o prêmio acumulou.

Os números sorteados no concurso 3173 foram:



01-02-03-05-06-08-09-10-12-14-15-16-21-22-24.

Recomendações e avisos

Loterias são jogos que dependem exclusivamente da sorte.

Isso significa que, não importa o valor investido, não há garantias de retornos financeiros compensatórios.

Portanto, não é aconselhável gastar uma quantia com loterias que possa afetar significativamente seu orçamento familiar.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria