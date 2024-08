Loteria Federal desta quarta (21) com prêmio de R$ 1.5 milhão; veja como concorrer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Loteria Federal, também conhecida por ser a mais antiga da Caixa, carrega uma outra característica que é um grande atrativo aos apostadores.

Com probabilidades de 1 em 100.000, a Federal ocupa a primeira posição na lista das loterias mais fáceis da Caixa.

Nesta quarta-feira, como de costume, a Caixa sorteia R$ 1.5 milhão em prêmios aos acertadores do primeiro ao quinto prêmio da loteria.

A modalidade é uma das mais diversas em possibilidades de ganhar prêmios e, por isso, é também uma das mais populares.

O sorteio dos números da Loteria Federal 5894 acontece a partir das 19h, no Espaço da Sorte, e conta com transmissões ao vivo.

Como jogar na Loteria Federal da Caixa?

Primeiramente, para jogar, os interessados devem comprar um bilhete por R$ 4,00, ou uma cartela com dez bilhetes pelo valor de R$ 40,00.

Em cada sorteio são disponibilizados 100.000 bilhetes da Federal, distribuídos por lotéricas em todo o Brasil.

Cada concurso possui cinco sorteios, cada um com um prêmio diferente, com valores decrescentes do primeiro ao quinto.

Cada sorteio seleciona aleatoriamente um número de cinco algarismos. Quem tiver comprado um bilhete que possua o mesmo número, ganha.

As premiações são várias e possuem diversas formas de ganhar.

LEIA MAIS: Loteria Federal: entenda como funciona e confira alguns exemplos

Como funcionam os prêmios da Loteria Federal?

Na Loteria Federal, com a venda de 100.000 bilhetes, a probabilidade de ganhar com um único bilhete é de 1 em 100.000.

Isso torna a Loteria Federal a que oferece as melhores chances de ganhar entre as loterias da Caixa.

Se o seu bilhete for premiado em qualquer sorteio, você receberá uma fração do prêmio proporcional ao número de bilhetes que comprou.

Por exemplo, com um bilhete, você recebe 1/10 do prêmio; com dois bilhetes, você recebe 2/10, e assim por diante.

Para levar o prêmio total, é preciso ter comprado todos os bilhetes do número sorteado.

Resultado da última Loteria Federal

A Federal 5893 do último sábado teve o seguinte resultado:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio 1º 041547 LOTERICA COCAL COCAL DO SUL/SC R$ 500.000,00 2º 074263 LOTERICA PE DE COELHO SAO SEBASTIAO DO CAI/RS R$ 27.000,00 3º 076315 LOTERICA UNICA ITAPEVI/SP R$ 24.000,00 4º 032488 GRANDE PREMIO LOTERIAS GRAVATAI/RS R$ 19.000,00 5º 072887 MAPA DA MINA SAO PAULO/SP R$ 18.329,00

Recomendações e advertências

A Loteria Federal, como toda loteria, é um jogo que depende unicamente de sorte.

Mesmo com um investimento alto, as chances de ganhar são ainda menores do que as de perder.

Por isso, é recomendável não investir uma quantia que possa comprometer seu orçamento familiar.