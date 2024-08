Lotofácil 3188 desta quinta-feira (22/08): confira o resultado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na Lotofácil é comum que haja pelo menos uma aposta vencedora para os concursos regulares.

Nas últimas cinco edições, 15 apostas ganharam o prêmio principal, tendo sido o maior deles estimado em R$ 4 milhões.

Para o Concurso 3188 a premiação estimada gira em torno de R$ 1.7 milhão.

Os números da Lotofácil de hoje são sorteados a partir das 20h, no Espaço da Sorte e a cerimônia conta com transmissões ao vivo. Veja mais abaixo como assistir.

Para concorrer ao prêmio, basta acessar a Loteria Online da Caixa, ou se dirigir até a lotérica física de sua preferência.

Resultado da Lotofácil desta quinta (dia 22 de agosto)

18-16-04-06-17-10-13-20-02-03-15-12-23-25-09.



Onde assistir o sorteio ao vivo?

Para acompanhar simultaneamente a seleção randômica dos números da Lotofácil 3188, a Caixa disponibiliza dois dos seus canais oficiais.

Tanto no Facebook das Loterias Caixa, quanto no canal da Caixa no Youtube, as transmissões têm início a partir das 20h.

Em quais dias acontecem os sorteios da Quina?

As edições desta modalidade ocorrem quase diariamente.

Os sorteios acontecem de segunda a sábado, começando às 20h.

As apostas para os sorteios regulares podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília.

Recomendações e Cuidados

A Lotofácil, assim como outras loterias, é um jogo que depende exclusivamente da sorte.

Isso significa que, para ganhar, suas apostas estão inteiramente sujeitas à sorte.

Mesmo investindo uma quantia significativa, as chances de ganhar continuam sendo menores do que as de perder.

Assim, é recomendável não gastar um valor que possa prejudicar seu orçamento familiar.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria