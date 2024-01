Concurso INSS 2024 quais cidades? Confira previsão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conheça os detalhes do que já foi divulgado sobre o concurso do INSS em 2024

O concurso do INSS para a área de Perícia Médica foi oficialmente confirmado. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, anunciou a seleção na terça-feira (16), conforme divulgado em vídeo pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, nas redes sociais.

A ministra, no entanto, não assegurou a data de autorização do concurso e se ele ocorrerá ainda neste semestre, como anunciado por Lupi.

No final do ano passado, o ministro Carlos Lupi revelou que o concurso do INSS para a Perícia Médica está programado para acontecer até junho de 2024. A previsão é que a seleção disponibilize entre 650 e 660 vagas para o cargo de perito médico.

Lupi informou nesta terça-feira, 16, que o concurso para peritos do INSS será realizado, principalmente, para atender às regiões mais impactadas.

Conforme o ministro, a expectativa inicial é que a seleção seja voltada para o preenchimento de vagas em cidades distantes das capitais, adotando essa medida para lidar com o déficit identificado no país.

Concurso INSS 2024 quais cidades?

Até o momento, ainda não foram oficialmente divulgadas informações específicas sobre as cidades contempladas no concurso do INSS em 2024.

Normalmente, os editais de concursos públicos no Brasil abrangem diversas cidades em diferentes estados do país, permitindo que os candidatos escolham o local de realização das provas de acordo com a disponibilidade e conveniência.

Para obter detalhes sobre as cidades contempladas pelo concurso do INSS em 2024, é necessário aguardar a publicação oficial do edital, que geralmente traz informações detalhadas sobre os locais de aplicação das provas.

Recomenda-se acompanhar os comunicados e divulgações feitas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para obter atualizações sobre o concurso.

