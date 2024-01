Servidor admitido antes de 1988, saiba como pedir o pagamento do Pasep

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essa oportunidade, que gerou diversas dúvidas entre os beneficiários, decorre de uma decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconheceu o direito dos trabalhadores e desbloqueou processos que estavam em espera desde 2021.

Em um desdobramento importante para os servidores públicos federais, estaduais e municipais que ingressaram em suas funções antes de 1988, surgiu a possibilidade de solicitar a restituição de valores não recebidos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Restituição do Pasep



Jorge Santiago, advogado do escritório Montezuma & Santiago, em Pernambuco, que desenvolveu a tese jurídica aceita pelo STJ, explica que a decisão aponta falhas na gestão do Pasep pelo Banco do Brasil.

Isso levou a situação em que o banco não transferiu os valores corretamente para as contas dos servidores vinculadas ao programa.

Como resultado, servidores ativos, aposentados e pensionistas têm a opção de buscar na justiça a reparação dos danos materiais e morais sofridos.

Antes de tomar medidas judiciais, é crucial realizar um cálculo preciso dos valores devidos.

Procedimentos para Reivindicar o Pasep



Para os servidores, aposentados e pensionistas elegíveis ao Pasep anterior a 1988, os passos recomendados são:

Dirigir-se a uma agência do Banco do Brasil para solicitar os extratos detalhados da conta Pasep;



Com esses extratos, consultar um advogado especialista na área do Pasep;



Permitir que o advogado proceda com os cálculos dos valores a serem recebidos;



Junto ao advogado, iniciar uma ação judicial para reivindicar o pagamento.



Jorge Santiago comenta: “Estamos lidando com cálculos complexos, que envolvem valores acumulados ao longo de mais de três décadas.

Isso, por si só, é uma tarefa desafiadora. Observamos uma irregularidade ampla, pois a maioria dos servidores que entraram no serviço público antes de 1988 teve seus benefícios afetados por esses erros”.

O advogado ressalta a importância de buscar assessoria jurídica qualificada e informações confiáveis, alertando para o risco de desinformação e fraudes neste contexto.

“A prudência é essencial neste momento, tanto na busca por profissionais competentes quanto no manuseio de informações”, conclui.

Finte: Jc.

