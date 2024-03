Nova tabela do Imposto de Renda 2024: Saiba quem está isento do pagamento do IR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira as regras e as faixas de isenção do IRPF 2024

A partir desta sexta-feira, dia 15, inicia-se o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024.

Os contribuintes terão até o dia 31 de maio para realizar o procedimento e prestar contas com a Receita Federal.

Uma das mudanças mais significativas na declaração deste ano foi a ampliação do teto de isenção. No entanto, as demais faixas da tabela do Imposto de Renda 2024 permanecem inalteradas.

No dia 6 deste mês, a Receita Federal divulgou as novas regras para o Imposto de Renda 2024, e na última terça-feira, dia 12, liberou o programa correspondente.

É importante compreender as alterações que ocorreram na tabela do Imposto de Renda 2024.

Nova tabela do Imposto de Renda 2024: quem está isento do pagamento do IR?

A faixa de isenção do Imposto de Renda foi ampliada de R$ 1.903,98, que estava em vigor desde 2015, para R$ 2.112 em maio do ano passado.

Além disso, foi estabelecido um desconto mensal de R$ 528 diretamente na fonte, ou seja, sobre o imposto que seria devido pelo empregado.

Com essas medidas, o governo concedeu isenção de imposto para aqueles que ganham até dois salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640. Consequentemente, essas pessoas não precisam mais declarar o Imposto de Renda.

As novas faixas de isenção e alíquotas do Imposto de Renda foram anunciadas da seguinte forma:

Quem recebe até R$ 2.112 por mês estará isento do Imposto de Renda;



Para aqueles que ganham de R$ 2.112,01 até R$ 2.640 por mês, com desconto de R$ 528, a alíquota é zero;



Para rendimentos mensais entre R$ 2.640,01 e R$ 2.826,65, sem o desconto de R$ 528, a alíquota é de 7,5%;



Na faixa de renda mensal de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05, a alíquota é de 15%;



Para rendimentos entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68 por mês, a alíquota é de 22,5%;



Acima de R$ 4.664,68 por mês, a alíquota é de 27,5%.



Neste ano, foi anunciada uma nova correção do salário mínimo e nova ampliação da faixa de isenção. Portanto, entrarão em vigor somente para a declaração do Imposto de Renda em 2025.

Quem é obrigado a declarar Imposto de Renda em 2024?

Os contribuintes estarão sujeitos à declaração do Imposto de Renda 2024 nas seguintes situações:

Receberam rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90.

Este valor é superior ao estabelecido no ano anterior, que era de R$ 28.559,70.

Obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000,00. No ano anterior, esse limite era de R$ 40 mil.



Obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000,00. No ano anterior, esse limite era de R$ 40 mil. Tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do Imposto.



Realizaram operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40.000 (quarenta mil reais); ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto.



Obtiveram receita bruta por atividade rural em valor superior a R$ 153.199,50. No ano anterior, esse limite era de R$ 142.798,50.



Pretendem compensar, no ano-calendário de 2023 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2023.



Tinham, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil. No ano anterior, esse limite era de R$ 300 mil.



Passaram à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontravam-se em 31 de dezembro.



Optaram pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, desde que o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, dentro do prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.



Optaram por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física.



Foram titulares de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares a este.

Optaram pela atualização a valor de mercado de bens e direitos no exterior.



Além disso, a lei que tributa super-ricos com bens no exterior, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula no final do ano passado, exige a declaração dos bens no exterior já em 2024.

Cidadãos que residiam no exterior e retornaram ao Brasil em 2023 também precisarão declarar imposto, mesmo que não tenham tido rendimentos.

Leia Também Mais dinheiro no bolso! Confira 4 dicas para aumentar sua restituição de Imposto de Renda

O que é discriminação no Imposto de Renda?

No contexto do Imposto de Renda, "discriminação" se refere à separação detalhada e específica de diferentes tipos de rendimentos, despesas e deduções ao preencher a declaração de imposto de renda.

Em termos mais simples, a discriminação no Imposto de Renda envolve o detalhamento e a categorização dos elementos que compõem a declaração, como rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, despesas médicas, despesas educacionais, entre outros.

Essa discriminação é necessária para calcular corretamente o valor devido ou a restituir ao contribuinte.

Por exemplo, ao declarar despesas médicas, é necessário discriminar cada tipo de despesa, como consultas médicas, exames laboratoriais, internações hospitalares, e assim por diante. Da mesma forma, ao declarar rendimentos, é preciso discriminá-los entre os tributáveis e os isentos.

A discriminação correta dos elementos na declaração de imposto de renda é crucial para garantir a precisão e a conformidade com as leis tributárias, evitando erros e possíveis problemas com a Receita Federal.