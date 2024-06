BNB Day reúne mais de 200 investidores para discutir oportunidades no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, juntamente com toda a Diretoria da instituição, apresentou os resultados e as oportunidades de investimento durante o BNB Day, realizado nesta terça-feira (28), na MZ Arena, em São Paulo. No encontro, que reuniu cerca de 200 investidores, foram destacadas a qualidade da carteira de crédito e a ampliação dos financiamentos concedidos pelo Banco.



Este foi o primeiro evento desse tipo promovido pelo BNB, maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, cuja ação (BNBR3) acumula valorização de 238% nos últimos cinco anos. De acordo com Paulo Câmara, o Banco está trabalhando para ampliar a oferta de produtos e serviços, com investimentos em tecnologia, inovação de processos e na contratação e qualificação de pessoal. Essas iniciativas têm refletido positivamente no aumento da concessão de crédito de longo e curto prazos.



“O BNB vem crescendo de forma robusta e continuará a crescer, dada sua capacidade técnica em financiar desde o microcrédito até grandes obras estruturantes. O Banco tem buscado aproximar o Nordeste de instituições financeiras nacionais e internacionais dispostas a financiar investimentos locais. Procuramos atrair recursos de investidores comprometidos com o crescimento econômico e sustentável, que buscam não apenas o retorno financeiro, mas também impacto ambiental e social duradouro. Estamos no rumo certo e nesse aspecto, a realização de eventos dessa natureza se mostra de extrema importância”, destacou Paulo Câmara.



Recentemente, o Banco do Nordeste divulgou seu resultado operacional de R$ 942,3 milhões no primeiro trimestre de 2024, crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido de janeiro a março de 2024 foi de R$ 500,7 milhões, mantendo-se estável em relação aos três primeiros meses de 2023. A inadimplência acima de 90 dias na carteira própria do BNB foi de 2,6%, apresentando uma redução de 0,9 ponto percentual em comparação ao mesmo período do ano passado.



Parceria BNB e Apimec



O Banco do Nordeste e a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil – Apimec Brasil assinaram, durante o evento, Acordo de Cooperação Técnica. A iniciativa busca soluções no processo de desenvolvimento do mercado de capitais na região Nordeste, com promoção e disseminação do conhecimento técnico de todo o ecossistema, que congrega instituições financeiras, entidades de classe, profissionais de mercado, analistas e assessores de investimento. O objetivo é conectar os recursos dos investidores com a demanda por financiamentos para atividades econômicas na área de atuação do Banco.



Do microcrédito a projetos de infraestrutura



O evento contou com apresentações de toda a Diretoria do BNB. Os executivos expuseram a acionistas, analistas de mercado, imprensa e outros interessados, os principais projetos e iniciativas do Banco. Entre os destaques, estavam os programas de microcrédito urbano e rural, Crediamigo e Agroamigo, consideradas as maiores operações em microfinanças da América do Sul com mais de 3,3 milhões de clientes ativos.



Investimentos em infraestrutura também foram abordados. Entre 2021 e 2023, o Banco do Nordeste financiou 388 projetos, totalizando R$ 26,7 bilhões, a maioria com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Deste total, R$ 21,1 bilhões foram destinados via FNE Verde, R$ 511,1 milhões via FNE Inovação e R$ 5,1 bilhões via Proinfra. Para 2024, o orçamento previsto é de R$ 8,1 bilhões nesse segmento para investimentos em toda a área de atuação do Banco, que compreende todo o Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.



Participaram do BNB Day os diretores do Banco do Nordeste Ana Teresa Barbosa de Carvalho (Administração), Anderson Aorivan da Cunha Possa (Negócios), José Aldemir Freire (Planejamento), Leonardo Victor Dantas da Cruz (Controle e Risco), Thiago Alves Nogueira (Ativos de Terceiros) e Wanger Antônio de Alencar Rocha (Financeiro e de Crédito), além de gestores das áreas envolvidas com crédito e Mercado de Capitais.