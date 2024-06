Grupo Heineken recebe o Selo Empresa Verde em Pernambuco após investimento de R$ 1,8 bilhão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em agosto, o grupo Heineken prevê concluir as obras realizadas na planta de Igarassu, no Grande Recife

Após o investimento de R$ 1,8 bilhão para acelerar a agenda ESG no Nordeste, com parte do aporte de R$ 1,8 bilhão direcionado a Pernambuco, o grupo Heineken recebeu, nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, o Selo Empresa Verde, concedido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, pela Agência Estadual de Meio Ambiente e pela Junta Comercial de Pernambuco.

A nomeação reconhece as ações que vêm sendo desenvolvidas pela companhia no Estado nos últimos anos, como a responsabilidade socioambiental e a adoção de práticas que promovem um ciclo de produção limpa. O grupo vem atuando na reestruturação das unidades produtivas em Pernambuco, com foco em ganho de eficiência e impactos ambientais positivos.

AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO EM PERNAMBUCO

Em agosto, o grupo Heineken prevê concluir as obras realizadas na planta de Igarassu, no Grande Recife, feitas para triplicar a capacidade produtiva das marcas Amstel e Devassa. Com isso, a fábrica aumentará em 45% a operação de linhas de embalagens retornáveis. Também, deve reduzir em 30% o consumo de água utilizada na produção das bebidas em até três anos, devido à implementação de tecnologias de alta performance.

Outro ponto é que, a partir da inauguração, a cervejaria funcionará com fontes de energia 100% renovável, a partir de biogás e biomassa, permitindo a redução de 25% no consumo de energia térmica.

“Além de garantir melhores processos ao mesmo tempo em que expandimos o nosso negócio, estamos contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Por meio do Instituto Heineken, por exemplo, apoiaremos projetos de educação e desenvolvimento de habilidades socioemocionais e empreendedoras para catadores de materiais recicláveis e vendedores ambulantes, públicos fundamentais para a nossa cadeia de valor, e jovens em situação de vulnerabilidade”, afirma Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos do Grupo Heineken.

Entre os projetos e iniciativas apoiadas pelo Grupo Heineken em Pernambuco, há também ações em Fernando de Noronha, como a implementação de um programa de coleta seletiva, incluindo a troca de coletores, criação de materiais de conscientização, sinalização das campanhas de coleta e comunicação visual nos veículos de coleta.