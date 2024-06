Pernambuco anuncia início das capacitações da modalidade Qualifica Empreendedor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com temáticas voltadas para o mundo dos negócios, as primeiras turmas já iniciam na próxima semana com temas como gestão e finanças

Em continuidade à formação de turmas dentro do programa Qualifica PE, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE), está abrindo inscrições para cursos na modalidade Qualifica Empreendedor. As primeiras capacitações para quem deseja começar ou impulsionar o próprio negócio terão início na próxima terça-feira (18). O cronograma é composto por oficinas, palestras e rodas de conversa, abordando temáticas como gestão, finanças, comunicação digital, vendas e fidelização de clientes. As aulas serão ministradas pelo SEBRAE e a programação inicial será realizada no auditório da Casa do Trabalhador, na área central do Recife.

Assim como todo o programa Qualifica PE, lançado no último dia 20 de maio, a categoria Qualifica Empreendedor levará capacitações para todas as regiões do Estado.

“O objetivo é qualificar as pessoas de acordo com interesse delas, mas, também, conforme a vocação econômica do local onde elas vão desempenhar suas atividades, para maximizar as chances de sucesso desses empreendimentos. Ver mais esta etapa do Qualifica PE ser posta em prática, com as aulas da modalidade Qualifica Empreendedor começando, reforça a percepção de o quanto o programa é amplo e pensado para contemplar os diversos perfis dos trabalhadores pernambucanos”, afirma a titular da pasta, a secretária Amanda Aires.



INSCRIÇÕES

Trazendo o dinamismo típico do mundo dos negócios, as capacitações do Qualifica Empreendedor são diversificadas e com duração média de 2h a 4h cada, para que os interessados possam escolher de quantas e quais desejam participar, compondo a própria trilha de aprendizagem. É preciso observar a disponibilidade de vagas e se não há choque de horário entre as programações escolhidas pelo usuário. As inscrições estão disponíveis no site www.sedepe.pe.gov.br, na aba Qualifica PE, onde também é possível consultar o cronograma previsto e a disponibilidade de vagas para outros municípios.

A conclusão de cada formação dá direito a certificado. Os participantes da modalidade Qualifica Trabalho, que desejarem, também podem se inscrever no Qualifica Empreendedor.



CRONOGRAMA



AUDITÓRIO DA CASA DO TRABALHADOR

Rua da Aurora, 425, Boa Vista, Recife - PE



- OFICINA: Cliques eficientes, dominando a fotografia com seu celular

Ementa: dicas e conceitos como regras de composição, planos na fotografia, tipos de Luz e seus segredos, fotografia fundo infinito, fotografia em contexto composição “artística”, até o melhoramento da estética de perfil no Instagram.

Em: 18/06, das 9h às 12h

- OFICINA: Desbravando o e-commerce, as redes sociais para impulsionar vendas

Ementa: estratégias de vendas na era digital, dados sobre as tendências do e-commerce e os principais tipos de vendas na rede, além de dicas para aumentar o alcance da empresa, dando um upgrade nos lucros e resultados.

Em: 18/06, das 13h às 17h



- PALESTRA/ OFICINA: Empreendedorismo, transformando sonhos em oportunidades

Ementa: um momento de análise dos comportamentos empreendedores e dos procedimentos que contribuem para enxergar uma atividade como oportunidade de negócio.

Em: 19/06, das 08h às 12h



- OFICINA: Da ideia à realidade, como construir negócios no ambiente digital através do celular

Ementa: o que é e por que criar uma presença online; canais digitais; fluxo do inbound marketing; produção de anúncios; ferramentas que podem ajudar nesse processo; impactos e consequências da presença digital; quais resultados se pode alcançar ao adquirir essa solução.

Em: 19/06, das 14h às 17h



- PALESTRA: O empreendedor no controle: separando finanças pessoais das finanças do seu negócio

Em: 26/06, das 08h às 10h



- PALESTRA: Tecendo laços duradouros - como fidelizar meu cliente

Em: 26/06, das 10h30 às 12h30h



- PALESTRA: Como formalizar seu empreendimento

Em: 26/06, das 13h30 às 15h30h



- RODA DE CONVERSA: Como agir?

Em: 26/06, das 16h às 18h