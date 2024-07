Varejo tem alta de 1,2% em maio e supera estimativas

O movimento do comércio varejista manteve-se aquecido em maio. O volume vendido no mês cresceu 1,2% em relação a abril, alcançando um novo patamar recorde, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados nesta quinta-feira (11) pelo IBGE.

"É um resultado bastante forte do comércio varejista neste ano de 2024 até aqui", disse Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE.

O resultado de maio superou as estimativas mais otimistas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 2,0% até uma alta de 0,7% nas vendas, com mediana negativa de 0,5%.

Segundo o IBGE, o bom desempenho tem sido impulsionado pela maior concessão de crédito a pessoas físicas e pelo aquecimento do mercado de trabalho.

COMÉRCIO EM PERNAMBUCO

Pernambuco está entre as 10 regiões pesquisadas em que houve recuo no comércio varejista em maio. Apesar do resultado negativo no mês, no acumulado do ano a atividade de comércio segue em alta de 5,1%. Na comparação com maio de 2023 houve crescimento de 4,0%.

Dos grupos de atividades pesquisados, oito apresentaram crescimento no período, com destaque para Livros, jornais, revistas e papelarias (36,3%), Eletrodomésticos (14,5%), Móveis e Eletrodomésticos (13,6%), Móveis (11,8%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos de perfumaria e cosméticos (9,9%), Hipermercados e supermercados (6,5%), Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo (6,4%) e Outros artigos d uso pessoal e doméstico (5,7%).