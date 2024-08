Pernambuco anuncia atração de R$ 250 milhões em investimentos, com geração de 345 novos empregos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Terceiro anúncio de investimentos do Governo do Estado em 2024 traz 17 projetos de implantação ou ampliação de indústrias pelo Prodepe e Proind

Pernambuco atraiu R$ 249,8 milhões em investimentos, com expectativa de gerar 345 novos empregos nos próximos anos. Os números foram divulgados na manhã desta terça-feira (30), na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), durante a 127ª Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic). Foram apreciados um total de 35 projetos, sendo 17 indústrias, 12 importadoras e 6 centrais de distribuição.

A reunião aprovou projetos de indústrias para concessão de incentivos fiscais no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e do Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind). Do total de 17 indústrias, 9 projetos foram aprovados pelo Prodepe, com investimento de R$ 239,4 milhões e 234 empregos e os 8 demais pelo Proind, com R$ 10,4 milhões e expectativa de 111 empregos.

AMPLIAÇÃO DA YPÊ

Na lista de projetos aprovados, o de maior investimento é o da Ypê, que inaugurou uma fábrica em Itapissuma (Região Metropolitana do Recife) em 2023 e já vai ampliar o parque industrial com novos produtos. O anúncio foi antecipado na segunda-feira (29) pelo vice-presidente Comercial da Ypê, Jorge Beira, durante reunião com a governadora Raquel Lyra.

O grupo vai investir R$ 220 milhões para aumentar o número de linhas de produção de seis para 11, que vão permitir o lançamento de novas linhas de produtos. Além da expansão industrial, a empresa também vai ampliar em 30% a capacidade do Centro de Distribuição, hoje com 23 docas e uma capaciadade de armazenamento de 15.390 paletes. As ampliações vão demandar a abertura de 110 novos postos de trabalho diretos.

“Temos trabalhado fortemente, através de uma prospecção ativa de empresas, para apresentar os diferenciais e as vantagens competitivas do estado. Como resultados temos um acumulado de cerca de R$ 750 milhões em investimentos, de janeiro a julho, com mais de 2.300 empregos gerados, tanto na RMR como no interior”, comentou o secretário-executivo de Atração de Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Sdec-PE), Maurício Laranjeira.

Da geração de 345 novos empregos, 206 são na Região Metropolitana do Recife (RMR) e outros 139 são direcionados ao interior do Estado - Divulgação

EMPRESAS BENEFICIADAS

Entre outros empreendimentos anunciados na reunião de hoje via Prodepe, estão ainda Auroratec, em Recife (R$ 1,1 milhão), Cervejaria Petrópolis de Pernambuco, em Itapissuma (R$ 880 mil), Ventisol Nordeste, em Vitória de Santo Antão (R$ 5,4 milhões), FB Comércio de Minérios, em Itapissuma (R$ 4,9 milhões), Freeplast Indústria de Plásticos, em Camaragibe (R$ 1,1 milhão), Fruta-Indústria e Comércio, em Vitória de Santo Antão (R$ 390 mil), Incolat Indústria e Comércio de Laticínios, em Petrolina (R$ 4 milhões) e RC Mineração, em Santa Maria do Cambucá (R$ 1,4 milhão).

Já os projetos em destaque do Proind estão Tambaú, em Custódia; Labeco Indústrias Químicas, em Serra Talhada (R$ 4,5 milhões); PS Indústria e Confecção (R$ 1,1 milhão) e WRM Confecções (R$ 948 mil), ambas em Caruaru; Macuxi Fruits, em Igarassu (R$ 2 milhões), M Plásticos, em Vitória de Santo Antão (R$ 820 mil), entre outros.

"Este é mais um resultado positivo da gestão da governadora Raquel Lyra. Ao longo deste ano, já realizamos três reuniões do Condic, superando as expectativas e consolidando Pernambuco como um destino atrativo para os negócios. Continuaremos trabalhando incansavelmente para oferecer um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e favorável ao desenvolvimento. Além disso, a diversificação dos projetos aprovados, abrangendo desde a indústria química até o setor alimentício, demonstra a força do nosso ecossistema industrial”, comentou o diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho.

BALANÇO DE 2024

Esta é a terceira reunião do Condic em 2024. Até o momento, foram anunciados quase R$ 750 milhões em investimentos com expectativa de 2.361 novos empregos, beneficiando 163 empresas através dos programas Prodepe e Proind. Outras duas reuniões estão previstas para acontecer até o final de 2024, totalizando cinco, enquanto em 2023 foram realizadas três.

Ao todo, 12 projetos de empresas de importação receberam parecer favorável e estão localizados em Recife, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima e Ipojuca. As importações anuais previstas chegam a R$ 112,3 milhões e geram um recolhimento de ICMS de R$ 12,6 milhões para o Estado. Entre as empresas com projetos de importação aprovados estão Alucomaxx Brasil, Ascensus Trade e Logística, Caracol Comércio de Máquinas e Ferramentas, Controflow Comércio e Indústria, Fortquim do Brasil Indústria Química, Global Trading, entre outras.

Seis Centrais de Distribuição (CD) incentivadas neste Condic irão gerar R$ 69,1 milhões entre compras e transferências anuais previstas com recolhimento anual de ICMS de R$ 7,6 milhões. Municípios como Itapissuma, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Abreu e Lima e Recife foram contemplados pelos projetos.

PRODEPE DIGITAL

Na tentativa de otimizar os processos e oferecer mais agilidade aos empreendedores, a Adepe anunciou duas novidades na reunião desta terça. Uma é a centralização do recebimento dos processos do Proind, passando a Agência a ser a porta de entrada para a solicitação dos incentivos desse programa. A outra é o lançamento na próxima reunião do Condic, em setembro, do sistema totalmente digital para protocolo online dos pedidos de Prodepe, facilitando e informatizando todo o processo, desde a solicitação até o seu acompanhamento. Com essas iniciativas, a Adepe reforça seu compromisso com a desburocratização e a modernização dos serviços.

ATRAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

No primeiro semestre de 2024, Pernambuco atraiu R$ 14,3 bilhões em investimentos, levando em conta não só o Prodepe e o Prodimpe, mas todos os negócios. Esse valor é superior a todos os investimentos anunciados em 2023, que somaram R$ 2,6 bilhões.



Foram 86 empresas que anunciaram a instalação ou expansão de suas operações em Pernambuco, impulsionadas principalmente por grandes investimentos como o da Stellantis (R$ 13 bilhões), Neonergia Pernambuco (R$ 5,1 bilhões), e outros grandes investidores como Solar Coca-Cola (R$ 700 milhões), Ball e (R$ 100 milhões) Grupo Mateus, Noronha Pescados (R$ 25 milhões), Fante Bebidas (R$ 18 milhões) e Oggi Sorvetes (R$ 146, 7 milhões).

VEJA OS DESTAQUES DA 127ª REUNIÃO DO CONDIC (3ª de 2024)



35 projetos, sendo: 17 indústrias (9 Prodepe e 8 Proind), 12 importadoras e 6 centrais de distribuição



Total de investimentos dos 17 projetos de indústrias: Prodepe (R$ 239,4 milhões) e Proind (R$ 10,4 milhões)



Total de investimentos Prodepe e Proind: R$ 249,8 milhões



Total de empregos Prodepe e Proind: 345, sendo 206 na RMR e 139 no interior.



12 Empresas de Importação com importações anuais previstas chegam a R$ 112,3 milhões e geram um recolhimento de ICMS de R$ 12,6 milhões para o Estado



Seis Centrais de Distribuição (CD) incentivadas neste Condic irão gerar R$ 69,1 milhões entre compras e transferências anuais previstas com recolhimento anual de ICMS de R$ 7,6 milhões.