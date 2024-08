Saldo líquido de emprego formal é positivo em 201.705 vagas em junho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após a criação de 139.341 vagas em maio (dado revisado nesta terça-feira, 30), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 201.705 carteiras assinadas em junho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho.

O resultado do sexto mês de 2024 decorreu de 2.071.649 admissões e 1.869.944 demissões. O saldo deste mês é o melhor resultado para o mês desde junho de 2022, considerando a série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020 (sem ajustes). Em junho de 2023, houve abertura de 155.695 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

O mercado financeiro esperava um avanço no emprego no mês, e o resultado veio acima das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. A mediana indicava a abertura de 165 mil postos de trabalho, e o intervalo das estimativas, todas positivas, variavam de 110 mil a 215 mil vagas.

No acumulado dos seis primeiros meses de 2024, o saldo do Caged já é positivo em 1.300.044 vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 1.030.329 postos formais.

SALDO DE PE



Pernambuco encerrou o último mês de junho registrando saldo positivo de empregos também. Com 8.022 novas carteiras assinadas no mês, o Estado soma 17.508 postos de trabalho criados de janeiro a junho de 2024. O acumulado é três vezes maior do que o observado no primeiro semestre do ano passado (5.834), confirmando a tendência de elevação. Nos últimos 18 meses,Pernambuco registrou a criação de 68,9 mil novas vagas formais de emprego

EMPREGOS NO RECIFE

O Recife completou o sexto mês consecutivo de alta na criação de postos de trabalho formal em 2024 e encerra o semestre entregando números expressivos nesse indicador. Foram 1.397 empregos com carteira assinada criados em junho, que colaboraram para a cidade atingir o volume de 12.457 gerados nos seis primeiros meses do ano (janeiro a junho).

Em relação ao mês de junho, o saldo de 1.397 é resultado de 17.683 admissões e 16.286 desligamentos. Pela vocação histórica da atividade econômica da cidade, o setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos, com a contratação de 11.171 profissionais e o desligamento de 9.995, resultando em um saldo positivo de 1.176 empregos. Os setores de Construção (59) e Comércio (219) também contribuíram positivamente. Já o setor da Indústria apresentou saldo negativo (-57) e a agropecuária se manteve estável (0).