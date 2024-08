Azul inicia vendas dos novos voos entre Recife e Assunção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Já estão à venda pela Azul os novos voos de Recife para Assunção, capital do Paraguai. A operação acontecerá durante a alta temporada, do dia 22 de dezembro até o dia 02 de fevereiro. Os voos vão decolar uma vez por semana, aos domingos, saindo de Recife às 9h15 e chegando em Assunção às 13h55. O voo de retorno parte do Paraguai às 15h10 e pousa na capital pernambucana às 19h30.

A nova rota da Azul representa um avanço importante da companhia no setor, fortalecendo sua presença internacional. Além disso, é um importante passo na relação política e econômica entre os dois países.

“O novo voo para Assunção marca uma expansão estratégica da companhia para destinos internacionais. Com voos mais frequentes e acessíveis, esperamos ver um aumento no número de visitantes e maior circulação de pessoas e mercadorias entre os dois países", afirma César Grandolfo, Gerente de Relações Institucionais da Azul.

“A chegada de turistas paraguaios no Brasil cresce de forma consistente, e este voo é muito estratégico para ampliar ainda mais a conectividade do país, de forma a trazer mais turistas internacionais para desfrutar dos destinos de Recife que são repletos de praias, cultura, gastronomia e muita diversidade. E a Azul tem permitido que o turista acesse uma grande variedade de destinos do Brasil através do Aeroporto de Recife, em conexões rápidas e inteligentes. Esse novo voo é sem dúvidas uma grande notícia para

o setor turístico brasileiro”, declarou Marcelo Freixo, presidente da Embratur

“O início das operações da Azul no Paraguai abre novas oportunidades para o intercâmbio cultural e o turismo com o Brasil. Essa nova rota beneficiará enormemente o setor turístico e contribuirá para o desenvolvimento econômico do nosso país. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que fortaleçam a conectividade com o Paraguai, promovendo o país como um destino atraente para visitantes internacionais. A presença da Azul é mostra o potencial que temos para atrair turismo e expandir nossas fronteiras comerciais”, afirmou Angie Duarte, Ministra do Turismo do Paraguai.

MAIS VOOS EM PERNAMBUCO

“É com grande entusiasmo que iniciamos as vendas dessa rota inédita, conectando Pernambuco e Paraguai, país que já apresenta números expressivos de turistas para nosso Estado, e tenho certeza de que crescerá ainda mais. A América Latina é um grande emissor de viajantes para Pernambuco e o Governo Raquel Lyra trabalha fortemente esse mercado tão importante, sempre com a missão de consolidar nosso Estado no protagonismo turístico.”, completou Eduardo Loyo Presidente da Empetur.

?O Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, localizado em Assunção, no Paraguai, é o principal terminal aéreo do país, além de uma importante porta de entrada para viajantes. Sua localização estratégica o torna um centro crucial para conexões de voos domésticos e internacionais, facilitando o acesso a destinos dentro e fora do Paraguai.