Primeiro centro de convenções do Recife abre as portas com feira Multimodal Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Recife Expo Center, o primeiro centro de convenções do Recife, abriu as portas ao público nesta terça-feira (6), com a feira Multimodal Nordeste. Com uma alta demanda espontânea, antes mesmo da abertura, já são mais de 40 contratos fechados para o segundo semestre de 2024 e 2025, sendo os meses de maio e outubro de 2025 já com a pauta praticamente 100% preenchida.

O empreendimento, que teve um investimento privado de R$ 80 milhões, realizado pelo Porto Novo Recife, dispõe de dez salas multifuncionais equipadas com tecnologia de ponta, um auditório de última geração e um pavilhão expansivo de 4.100 m², ocupando uma área total de 8 mil m², na área central da capital pernambucana, ao lado do mais novo meio de hospedagem da cidade, o Novotel Recife Marina, que entrou em operação na última sexta-feira (2), em um complexo multiuso.

De acordo com a sócia-diretora Tatiana Menezes, o Recife Expo Center se tornará um centro de convenções de referência no Nordeste. “Trazemos uma estrutura moderna e funcional para atender as demandas específicas de feiras, exposições e eventos corporativos, possibilitando ao Recife uma nova perspectiva, novos negócios e mais trabalho para a população”, acredita.

PRIMEIRO EVENTO

O primeiro evento, a feira de negócios Multimodal Nordeste 2024, segue até o dia 8 de agosto, atraindo o público da logística e industrial, com a participação de mais de 80 marcas e uma expectativa de movimentação econômica superior a R$ 250 milhões. Nos três dias de evento, são esperadas aproximadamente 5 mil pessoas, entre especialistas, empresários e autoridades para discutir as tendências e desafios da logística multimodal na região.