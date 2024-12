Pernambuco Centro de Convenções entra em nova fase de ampliação e investimentos com saldo positivo de eventos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aumento do total de congressos realizados no espaço foi de 120%, Complexo administrado pelo Consórcio CID recebeu ainda feiras e espetáculos

O ano de 2024 foi decisivo para consolidar a nova fase do Pernambuco Centro de Convenções, iniciada no final de 2022, quando o Consórcio CID assumiu a gestão do equipamento. Novos espaços foram criados – a exemplo da área externa para 20 mil pessoas e dos auditórios multifuncionais entregues em julho -, além de melhorias feitas na estrutura e na qualidade do serviço oferecido. Para 2025, a expectativa também é positiva, com a consolidação do plano de ampliação da área externa.

“A entrega dos novos auditórios foi decisiva para recolocar Pernambuco de volta ao cenário dos grandes congressos e convenções do País. Por falta de salas adequadas, o Recife saiu da prateleira dos organizadores de encontros científicos. Entregamos os novos auditórios em agosto e, em cinco meses, chegamos a 11 eventos. Sem dúvida, foi uma grande conquista não só do Centro de Convenções, mas de todo o trade pernambucano”, salienta o CEO do Consórcio CID, Cláudio Vasconcelos, que recebeu a imprensa para apresentar o balanço do segundo ano de gestão privada do complexo, nesta quarta-feira (4).



Até o início deste mês de dezembro, 24 encontros científicos já estão confirmados e ou em fase final de negociação pela gerência comercial. “De fato, o destino vive uma fase espetacular para o turismo de eventos e, em especial, o de congressos científicos. Além dessa estimativa bastante positiva para o ano que vem, temos um grande congresso confirmado para 2026 e negociamos outro já para 2028”, antecipa o gerente, Rodrigo Sobral.



O pavilhão de feiras, espaço nobre, considerado o maior vão para feiras de negócios do Norte e Nordeste, com cerca de 19 mil metros quadrados, abrigou 27 iniciativas. Para 2025, estão confirmados 34 eventos de negócios e lazer, a exemplo da tradicional Fenearte, que recebe cerca de 20 mil pessoas por dia.



Os dois teatros do Centro de Convenções, o Guararapes Chico Science e o Beberibe, também tiveram um ano bastante movimentado. Só a primeira casa de espetáculos finaliza a temporada de 2024 com 83 eventos na agenda. E no que depender do espaço, a produção cultural nacional e de Pernambuco seguirá em alta no ano que vem: até este mês, já estão agendados 79 shows, espetáculos e outras iniciativas.

“O Teatro Guararapes foi alvo de melhorias neste ano, como a troca dos carpetes e o novo tratamento acústico que realizamos, e seguiremos requalificando a casa, que é, de fato, o espaço mais procurado do Centro de Convenções. Uma curiosidade é que os shows são fechados num prazo mais curto; em média, faltando três meses para a apresentação. Aguardamos muitos anúncios para os próximos meses”, completa o CEO, que planeja a reforma dos camarins do Teatro Guararapes para o início de 2025.



AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXTERNA

A perspectiva positiva também se estende para a área externa do Centro de Convenções, que foi ocupada por 13 grandes shows neste ano, e hoje conta com 15 atrações confirmadas para a nova agenda, com destaque para festivais como o Olinda Beer, Ensaio da Anita, Desmantello do Natan e Playlist com Limão com Mel.



O Parque Mirabilandia, que ocupava uma área de 55.000 m², será desmobilizado no mês de fevereiro, o que permitirá a ampliação do espaço dedicado para shows e estacionamento, além de abrir caminho para a chegada de um possível hotel ou homecenter na região. Atualmente, o Pernambuco Centro de Convenções dispões de áreas de 20.000 m² e 40.000 m² para os eventos externos.

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA



Para seguir oferecendo mais conforto e serviços para os realizadores de eventos, e, principalmente, para o público, o Consórcio CID vai reforçar as ações de requalificação do Pernambuco Centro de Convenções em 2025. Uma das principais medidas será a troca do ar-condicionado do pavilhão de feiras, num investimento estimado em R$ 6,5 milhões.

Também serão reformados os banheiros do mezanino, que passarão a seguir as normas quanto a acessibilidade, e ganhará copa estruturada com equipamentos de cozinha industrial, atendendo à grande procura do espaço para montagem de restaurantes e praças de alimentação.



Outra obra de porte que sairá do papel será a usina fotovoltaica, com estrutura referente a 14 mil m² de placas solares. Uma parte delas será colocada na cobertura do equipamento, e o restante ocupará áreas cobertas previstas para serem construídas no estacionamento. Em torno de R$ 8,5 milhões serão gastos com a totalização da usina.



A iluminação externa do Pernambuco Centro de Convenções também será reformulada, com a padronização da altura dos postes existentes e substituição de todas as lâmpadas para LED. Todo o complexo ganhará ainda nova sinalização, bilíngue, e mobiliário urbano, com a disponibilização de bancos, sofás e lixeiras, garantindo ao público novas áreas de convivência.