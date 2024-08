Venda de veículos novos cresce 4,15% em um ano em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco registrou um aumento de 4,15% nas vendas de veículos novos em junho em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), são quase 145 mil veículos a mais circulando no estado, o melhor resultado em vendas dos últimos nove anos. Em números absolutos, este quantitativo representa o segundo maior aumento na frota de veículos do Nordeste e o décimo do Brasil.

As taxas de juros mais atrativas, oferecidas instituições financeiras, foram responsáveis por esse crescimento expressivo de vendas. No Sicredi, por exemplo, essas melhores condições de negócio foram responsáveis por um salto de 16,48% na concessão de financiamentos para compra de veículos novos em junho deste ano, comparado a junho de 2023.

Em um ano foram quase R$ 240 milhões destinados pelo Sicredi para financiamento de veículos no Nordeste. “As taxas podem oscilar conforme o valor financiado e o prazo, que varia de 12 a 60 meses. O Sicredi frequentemente oferece taxas de juros mais atrativas, com condições mais flexíveis de pagamento e prazos, adaptando-se melhor à realidade financeira dos associados”, destaca Ana Paula Medeiros Vieira, Coordenadora de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste.

As cooperativas de crédito têm ganhado cada vez mais espaço na disputa por esse mercado em comparação com instituições bancárias tradicionais por oferecer um atendimento mais próximo e personalizado. Além disso, contam com consultores que conhecem as necessidades das pessoas e podem oferecer soluções adequadas para cada um dos condutores interessados em realizar a compra de um automóvel novo.

“Como cooperativa, o Sicredi tem um forte compromisso com o desenvolvimento local e regional, o que pode se traduzir em investimentos e apoio a iniciativas na comunidade. Também costumamos oferecer programas de educação financeira, ajudando os associados a tomarem decisões mais informadas sobre suas finanças”, explica Ana Paula Medeiros Vieira.