Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe o GAC-PE em setembro

Em setembro, o Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE). Durante o mês, poderão ser encontrados produtos como ecobags com xilogravuras, itens em crochê, bonecas, canecas e muito mais. O Quiosque Solidário fica localizado no piso L1, próximo a loja O Boticário.

O GAC-PE presta assistência social humanizada às crianças, adolescentes e jovens com câncer em tratamento no Centro de OncoHematologia Pediátrica (CEONHPE) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC). O valor dos itens vendidos no Quiosque será revertido para apoiar a instituição.

Quiosque Solidário

Com parceria e curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, o Quiosque estimula a geração de renda para instituições filantrópicas, a partir da venda de produtos personalizados e artesanais produzidos por voluntários das instituições ocupantes do espaço.

A cada mês, uma entidade filantrópica diferente ocupa o espaço colaborativo. As instituições selecionadas são reconhecidas pela atuação em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua, mães de crianças com doenças raras, entre outras.