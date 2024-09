Black Friday 2024: Nordeste lidera intenção de compras, que podem ser impulsionadas por IA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com pesquisa do Google, a intenção de compra dos consumidores da região Nordeste está acima da média nacional para a data

Uma das principais datas para o comércio no Brasil, a Black Friday cada vez mais é aceita pelo consumidor brasileiro e é responsável por movimentar significativamente a economia do setor, aquecendo as compras de final de ano. Entretanto, com um público mais exigente a cada ano, as marcas têm buscado soluções do Google para impulsionar as vendas de seus produtos. Diante deste cenário, a tecnologia é uma importante aliada e a inteligência artificial é parte fundamental na evolução da conexão das empresas com os consumidores.

"Esse ano teremos a primeira Black Friday após a inteligência artificial ter se tornado realidade para muitas indústrias", afirma Gustavo Souza, diretor-geral de produtos e soluções para clientes do Google Brasil. "Estamos felizes em compartilhar estudos de casos de grandes empresas que, ao adotar o conjunto de soluções de IA do Google nas áreas de criatividade, mídia e mensuração, já conquistaram resultados relevantes", complementa o executivo.

Algo que também tem contribuído para o impulsionamento das vendas é o conhecimento das características do público consumidor de cada região do País. "A maioria dos nossos clientes, cada vez mais, tem demandado do Google dados específicos das regiões. Algo que a gente já faz não só na Black Friday, mas no ano todo", esclarece Gleidys Salvanha, diretora-geral de negócios para Varejo e Tecnologia do Google Brasil.

Black Friday no Nordeste

A intenção de compra dos consumidores da região Nordeste neste ano, por sinal, está acima da média nacional, segundo dados coletados pelo Google.

"Aparentemente, não há essa resistência do consumidor do Nordeste (em comprar na Black Friday). A intenção de compra no Nordeste e no Norte, inclusive, é até acima da média nacional. No Centro-Oeste é que está um pouco abaixo da média. No Sul e no Sudeste estão na média. Então, o que a gente pode dizer é que os consumidores do Nordeste e do Norte estão querendo a abraçar as ofertas da Black Friday sim", garante Ana Fritoli, líder de Insights Estratégicos para o Varejo no Google Brasil.

No comparativo entre as preferências de cada região brasileira, nota-se que os consumidores nortistas e nordestinos estão se antecipando ainda mais do que a média nacional. De acordo com o estudo do Google, no geral, 49% dos brasileiros afirmam que já estão pesquisando o que pretendem comprar na Black Friday deste ano, porém, no Norte, a taxa sobe para 67%, enquanto no Nordeste fica em 53%, no Centro-Oeste se mantém em 49% e no Sul cai para 44%.

Otimismo do consumidor brasileiro

A maior parte dos consumidores brasileiros (62%) pretende aproveitar a Black Friday de 2024, é o que aponta a nova pesquisa do Google para a data. Em meio a um cenário macroeconômico positivo, com o desemprego e a taxa de juros em queda, os brasileiros declaram estar otimistas com relação às finanças. A maioria (67%) também acredita que sua capacidade financeira para fazer compras vai melhorar ou ficar igual até o final do ano, de acordo com o novo estudo.

Ainda segundo a pesquisa do Google, para quase metade dos brasileiros (48%), o maior benefício do período da Black Friday é conseguir comprar produtos de rotina, mas gastando menos. Para 38% dos consumidores, a data permite comprar produtos que não poderiam ter sem o desconto, enquanto 34% das pessoas questionadas concordam que este é o melhor período para comprar antecipadamente o que estavam planejando adquirir no futuro.

Conforme a data vai se aproximando, as buscas dos consumidores no Google crescem. No primeiro semestre de 2024, as consultas por categorias de produtos aumentaram 13%, na comparação com o mesmo período de 2023.

Apesar do otimismo, para manter as vendas em alta na Black Friday, as empresas terão que entregar mais do que bons preços para transformar as intenções em compras na data. De acordo com o estudo, apesar de o preço continuar sendo o principal fator para as compras, atributos ligados à qualidade do produto e confiabilidade da loja, site ou aplicativo consolidam-se como prioridades para os brasileiros, além do custo do frete.

Novas indústrias ganham relevância

Quando analisadas as intenções de consumo por categorias, a pesquisa também indica que, apesar de os consumidores seguirem desejando as mesmas categorias que no ano passado – eletrônicos (76%), moda (59%), beleza e cuidado pessoal (44%) e produtos para casa (41%) –, o interesse de consumir vai além do varejo: 72% dos brasileiros gostariam de aproveitar algum tipo de oferta de viagem; 56% gostariam de aproveitar ofertas de cursos, e 43% gostariam de ter algum tipo de oferta de medicamentos sem prescrição, como suplementos e vitaminas.

“Temos acompanhado a crescente adoção da Black Friday por outras indústrias, que pegam carona no calendário para oferecer produtos e serviços em um momento em que o consumidor já está engajado nas compras. Em 2024, apostamos que esse movimento vai se consolidar. E não estamos falando de participar de qualquer forma. Há uma oportunidade de trabalhar a experimentação: é possível lançar produtos durante a Black Friday, trabalhar fidelização ou estratégias para gerar carrinhos mais valiosos”, afirma Gleidys Salvanha.

Intenção de compra por categorias

De acordo com a pesquisa realizada pelo Google sobre a Black Friday, quando analisadas as intenções de consumo por categorias, o levantamento indica que o interesse de consumir também vai além do varejo: 72% dos brasileiros gostariam de aproveitar algum tipo de oferta de viagem; 56% gostariam de aproveitar ofertas de cursos, e 43% gostariam de ter algum tipo de oferta de medicamentos de vendas sem prescrição, como suplementos e vitaminas.

“A Black Friday pode ser o “empurrão” para transformar uma intenção em compra. A partir de objetivos de marketing bem definidos, é possível criar movimentos mais estratégicos de negócios e desbloquear novas receitas”, avalia Nathália Camargo, diretora de Commerce de Google Customer Solutions no Brasil. “O ano de 2024 pode ser um espaço de experimentação por meio de abordagens inovadoras, como lançamento de produtos, fidelização e ampliação de público-alvo. Para ter resultados relevantes, as marcas precisam resignificar a atuação na data.”

Um dos exemplos de setores que podem aproveitar a oportunidade gerada pela Black Friday é o de serviços financeiros. De acordo com o levantamento do Google, 74% das pessoas gostariam que instituições financeiras fizessem parcerias com varejistas para oferecer mais benefícios aos clientes. Já o mercado de beleza pode aproveitar o insight de que 52% das pessoas aproveitam a data para investir em produtos de uso diário e produtos mais caros para gerar experimentação de itens que não seriam opção para o consumidor em outro momento, estimulando carrinhos mais valiosos no e-commerce.