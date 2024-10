Embraer abre inscrições para especialização em parceria com a UFPE e bolsas de R$ 5 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Líder global na indústria aeroespacial, a Embraer está com inscrições abertas para as turmas 2025 do Programa de Especialização em Software e Ciência de Dados (PES). Com aulas a distância, essa pós-graduação lato sensu forma profissionais de todas as regiões, pagando auxílio inicial de R$ 3 mil mais bolsas mensais de R$ 5 mil. Realizado em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o curso tem duração de nove meses e total de 30 vagas.

“Temos um plano estratégico robusto e consistente, baseado fortemente no desenvolvimento de novas tecnologias e ganho de eficiência. Nosso otimismo em relação ao futuro do negócio e os desafios impostos por um mercado altamente competitivo fazem com que a demanda interna pelos profissionais que passam por essa especialização seja crescente. Não por acaso, o índice de contratação dos alunos pela Embraer ultrapassa 95%”, diz a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer, Andreza Alberto.

“O PES proporciona uma formação diferenciada, pois os alunos aprendem como os conceitos vistos em sala de aula podem ser aplicados para a resolução de problemas reais da indústria aeronáutica, graças a uma forte interação entre professores, alunos e colaboradores da Embraer. Além disso, o conteúdo programático e a grade curricular, a cada ano, são avaliados e atualizados para atender às novas demandas decorrentes da evolução tecnológica na área. Os resultados do programa nesses últimos 3 anos têm sido excepcionais e isso pode ser comprovado pelo alto índice de contratação dos egressos,” afirma o coordenador do programa na UFPE, professor Adriano Sarmento.

VAGAS E FORMAÇÃO

As 30 vagas do PES vão formar 10 especialistas em Ciências de Dados e outros 20 em Software Embarcado. São elegíveis ao processo seletivo pessoas graduadas em Ciências Exatas entre 2019 e 2024, preferencialmente com inglês avançado. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site www.embraer.com/pes até o dia 10 de novembro.

Os candidatos passam por prova para comprovar conhecimentos em Algoritmos e Estruturas de Dados, Probabilidade e Estatística e Matemática para Ciência de Computação, além de entrevista, e conhecem o resultado da seleção até o fim de fevereiro.

Em março, são iniciadas as aulas desta quarta edição do PES. A programação dos cursos inclui módulos teóricos e um projeto de conclusão de cunho prático sob orientação da UFPE e profissionais da Embraer. Ao longo dos nove meses, os alunos passam por mentoria com colaboradores da empresa e atividades para desenvolver habilidades comportamentais, que complementam a formação técnica e acadêmica.