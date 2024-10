Recife recebe o CSX Week, evento sobre sucesso e experiência do cliente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento de empreendedorismo que aborda sucesso e Experiência do cliente chega ao Recife, acontecendo no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea

Experiência do Cliente

Recife será o palco do evento que fala de sucesso e experiência do cliente latino-americano, o CSX Week, nos dias 23 e 24 de outubro.

Organizado pela Key University, o evento será dividido em dois dias, com foco em oferecer uma verdadeira experiência imersiva e interativa para os participantes.

Confira programação

Imagem do evento o CSX Week, que chega ao Recife, neste dia 23 e 24 de outubro falando sobre sucesso e experiência do cliente - Divulgação

O primeiro dia do evento, 23 de outubro, acontece das 9h às 21h, no Instituto Ricardo Brennand, localizado na Várzea, um dos mais renomados museus da América Latina, que fica dentro de uma Reserva de Mata Atlântica.

Segundo a Founder & CEO do evento, Camila Barbalho, a escolha do local não é casual. “Não queríamos um espaço tradicional.

O Castelo de Brennand proporciona uma imersão completa e reforça nossa proposta que é criar uma experiência dentro de uma experiência”, afirma.

Além de palestras com nomes do mercado de Customer Success (CS) e Customer Experience (CX), o evento traz conteúdos para ajudar as empresas a atingirem novos patamares de excelência no atendimento ao cliente.

Para Camila, eventos como o CSX Week são essenciais para transformar o Brasil em uma referência mundial na experiência do cliente, à altura de empresas como Apple e Google.

Segundo Dia

O segundo dia, 24 de outubro, será o Business Day, focado em negócios, networking e marketing, e acontece das 9h às 18h, no Moinho Recife Business & Life, no “coração” do Recife Antigo.

Esse dia será reservado para rodadas de negócios e networking com empresas do Porto Digital, patrocinadores e participantes que adquirirem ingressos do tipo CSX DIAMOND.

O Porto Digital é um dos maiores polos de inovação do Brasil, com mais de 340 empresas e um faturamento superior a R$ 2,4 bilhões.

Inteligência artificial e novas ferramentas

De acordo com Camila Barbalho, a inteligência artificial e novas tecnologias têm mudado a forma de lidar com a experiência do cliente.

Ela reforça que o CSX Week não é apenas um evento de conteúdo educacional, mas uma oportunidade para os profissionais vivenciarem na prática uma cultura centrada no cliente.

"O evento traz uma abordagem inovadora e dinâmica, onde as metodologias são continuamente aprimoradas e aplicadas, proporcionando aos participantes uma experiência prática e de alto impacto," diz.

Serviço



O público-alvo inclui empresários, diretores de vendas e marketing, líderes de startups, gerentes de relacionamento e pós-venda, além de profissionais de atendimento e empreendedores.

A expectativa é de que cerca de 700 pessoas participem dos dois dias de evento, que promete impactar o cenário de negócios nacional e colocar Recife na rota dos grandes eventos internacionais de inovação.