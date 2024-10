Black Friday 2024: Mercado Livre oferece R$ 40 milhões em cupons e até 70% de desconto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em 2024, a Black Friday do Mercado Livre traz a campanha “Tá na Sua Mão” que vai oferecer R$ 40 milhões em cupons de desconto e promoções que prometem chegar a 70% de desconto.

Em agosto um novo centro de distribuição foi inaugurado no Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco. Segundo grupo, a nova unidade vai garantir entregas no mesmo dia para consumidores da Grande Recife e em até 48 horas para estados vizinhos.

Black Friday impulsiona compras planejadas e de alto valor agregado

A pesquisa “Panorama do Consumo na Black Friday 2024”, conduzida pelo Mercado Livre e Mercado Pago, destaca um cenário de otimismo destacou que 87% dos pernambucanos pretendem aproveitar as promoções da data, e 77% dos consumidores no estado já planejam as compras com antecedência.

“Em 2023, atingimos um crescimento superior ao mercado. Ao longo deste ano, já tivemos 4 meses de vendas equivalentes à Black Friday 2023 e acreditamos em um cenário ainda mais promissor e conectado às expectativas do consumidor”, diz Roberta Donato, Diretora Sênior de Marketplace do Mercado Livre.

Descontos e formas de pagamento atraentes

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, oferece alternativas como saldo em conta e linha de crédito e descontos exclusivos.

O banco aumentou o volume de cupons em 75% em comparação a 2023, totalizando um investimento de cerca de R$ 15 milhões.

“Nosso foco este ano está em oferecer vantagens e descontos para usuários do nosso ecossistema. Vamos reforçar que o Mercado Pago é a melhor opção para aproveitar a Black Friday”, afirma Pethra Ferraz, vice-presidente de Marketing do Mercado Pago para América Latina.