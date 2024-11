Agrinordeste 2024: confira programação, horários e como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 31ª edição da Agrinordeste, feira indoor do agronegócio, inicia-se nesta quinta-feira (7) e vai até o domingo (10) no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Organizada pela Federação de Agricultura e Pecuária do estado de Pernambuco (Faep), o evento inclui 120 palestras e oficinas em dez auditórios diferentes, além de 300 estandes de todos os estados, com oportunidades de compras de produtos do campo e para pets.

“Entre as atrações destacamos a Carreta Agro pelo Brasil com degustações na cozinha experimental, estúdio de Podcast e apresentação imersiva mostrando o caminho dos alimentos até à nossa mesa”, detalha Pio Guerra, presidente da Faep.

“Teremos também o tradicional festival gastronômico com chefs locais e nacionais, além dos shows de lácteos e churrasco”, conclui.

Como participar?

A entrada no evento é aberta ao público e gratuita, entretanto é necessário realizar uma inscrição no site do evento.

A feira ocorre entre os dias 7 e 10 deste mês de novembro, das 8h às 21h. A expectativa é receber mais de 32 mil visitantes durante todos os dias de evento.

O principal objetivo da Agrinordeste é levar tecnologia, inovação, informação e conhecimento, mostrando o trabalho dos produtores rurais a toda a sociedade.

Empreendedorismo

Para quem busca empreender no agronegócio ou animais domésticos, a feira é uma excelente oportunidade, segundo Pio Guerra.

“Se você pensa em empreender no agro, o Senar-PE vai tirar pessoalmente todas as suas dúvidas. Na arena, apresentações de oficinas equestres, além da Vila Pet, ensinando a cuidar dos animais de estimação”, explica.