Mercado de gás natural e transição energética debatidos no Recife

Os principais temas ligados ao mercado de gás natural e renovação de fontes energéticas foram discutidos nesta sexta-feira (8), no seminário “Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e Igualitária”. O evento foi realizado pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) em parceria com a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás). Governantes, empresários e lideranças do setor discutiram temas como competitividade do setor de gás natural e os novos mercados emergentes.

AÇÕES EM PERNAMBUCO

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, participou da abertura. Ela reforçou o compromisso do governo estadual com o fortalecimento e o desenvolvimento do setor energético e os projetos de interiorização do gás natural no Estado. Ao apresentar dados sobre a economia estadual, a gestora destacou que a Copergás é a sexta maior distribuidora de gás natural do Brasil e que terá investimentos de quase R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos, principalmente na expansão da rede.

“A Copergás é tida como estratégica no nosso desenvolvimento sustentável. Colocar a questão da transição energética no centro do nosso debate. Estamos investindo em uma energia que é mais barata, mas também incentivando questões como o Programa Morar Bem, que coloca gás natural em cada moradia entregue”, afirmou a governadora.

A transição energética do Polo Gesseiro do Araripe também foi abordada na fala da governadora Raquel Lyra. A Copergás, através de uma ação integrada de diversos órgãos do governo, está levando o combustível para a região, permitindo que as indústrias usem o gás natural para a produção do gesso. Até então, era usada a lenha, com perdas para o meio ambiente e poluição.

“Já tem a primeira indústria abastecida por gás natural, iniciando uma nova era. Esse era um pleito colocado há décadas que conseguimos realizar. Desenvolvemos uma operação para levar o gás natural até lá e pretendemos expandir para todas as empresas do polo”, acrescentou a gestora.

GÁS NATURAL



Luiz Gavazza, diretor-presidente da Bahiagás e presidente do Conselho de Administração da Abegás, comentou que o Seminário é o resultado do esforço que vem sendo feito para promover e estimular a transição energética, mudando o cenário de combustíveis fósseis mais poluentes para as energias renováveis.

“Temos um papel destacado do gás natural no Brasil, para que o fornecimento na transição energética seja viável, constante e seguro. Além disso, traçar um caminho igualitário, para expandir essa rede a todo o país, integrada com o uso de todas as fontes de energia de que dispomos”, colocou.

Gavazza também lembrou que o Brasil é o país do G20 com a matriz energética mais limpa e que a pegada da redução de carbono deve ser a missão.

“Nunca o gás natural esteve tanto em evidência no Governo Central. Temos ações concretas, discutimos a pauta da substituição do diesel, dos veículos de frota, pelo gás natural. Estaremos reduzindo em 30% os poluentes que respiramos”, detalhou o gestor, acrescentando que as duas primeiras microrregiões verdes estarão na conurbação de duas cidades de Pernambuco e da Bahia, com Petrolina e Juazeiro.

Felipe Valença, diretor-presidente da Copergás, evidenciou o papel do gás natural como indutor da atração de novos negócios e impulsionador da ampliação do setor industrial. “Nossa indústria precisa de uma resposta rápida para que volte a crescer. Isso pode acontecer em outras regiões e estamos reunidos aqui para trazer novas perspectivas”, explicou .