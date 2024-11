Azul conectará Recife a 22 capitais na alta temporada e terá os dois voos mais longos do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A operação acontecerá de 16 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025. Com isso, sairá do Recife os dois voos domésticos mais longos do NE

Na alta temporada, a Azul, conectará o Recife a 22 capitais. A partir do Aeroporto dos Guararapes, os clientes poderão aproveitar voos da companhia para as cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Salvador, São Luís, Rio de Janeiro, São Paulo, Teresina e Vitória.

A operação acontecerá entre os dias 16 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025. Com isso, sairá da capital de Pernambuco os dois voos domésticos mais longos operado pela Azul no Nordeste, que é o trecho que sai de Recife até Porto Velho, em Rondônia e tem a duração de quatro horas e quarenta minutos. O segundo lugar é o voo até Porto Alegre, com quatro horas e quinze minutos.

“A cada ano, a Azul renova seu contrato com os nordestinos de oferecer mais comodidade e opções de voos na região. E isso, tem ainda mais força em Recife, onde construímos um dos nossos principais hubs. No total, serão 49 destinos, em uma malha que fica ainda mais ampla quando vemos a partir da nossa conectividade. É importante lembrar que além de proporcionar mais viagens aos pernambucanos, esses voos aumentam o fluxo de turistas na cidade, impulsionando novos negócios e oportunidades”, afirmou Vitor Silva, gerente

geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

1,4 milhão de assentos

A Azul vai ofertar 1,4 milhão de assentos em voos com origem ou destino no Aeroporto Internacional do Recife. Essa oferta de assentos representa um aumento de 8,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo a crescente demanda por viagens para a capital pernambucana.